Tập thể dục xong đừng làm ngay 5 điều này nếu không mọi công sức bỏ ra đều vô ích!

Có vô số lợi ích của việc tập thể dục, cho dù đó là để giảm cân hay rèn luyện sức khỏe , thì việc vận động luôn là điều tốt. Tuy nhiên, khi tập thể dục cần chú ý, tuyệt đối đừng làm ngay những điều này sau khi vận động, nếu không mọi công sức bỏ ra đều vô ích.

Nếu bạn ngồi xổm và nghỉ ngơi ngay sau khi tập thể dục sẽ cản trở quá trình hồi máu của chi dưới, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, dễ gây chóng mặt, đánh trống ngực, khó thở, thậm chí ngất xỉu và choáng.

Sau khi tập thể dục, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều người muốn ngồi xuống hoặc ngồi xổm để nghỉ ngơi ngay lập tức, song cách làm này là sai. Trong quá trình tập luyện vất vả, cơ bắp của chúng ta ở trạng thái co bóp mạnh, nhịp tim và hơi thở của chúng ta cũng ở tần số cao.

Cách làm đúng là: Điều chỉnh nhịp hô hấp, để hơi thở và nhịp tim dần dần điều chỉnh về mức bình thường, sau đó ngồi xuống hoặc ngồi xổm xuống nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Vội hạ nhiệt và đi tắm

Sau khi vận động, các mạch máu trên bề mặt cơ thể sẽ giãn nở, lỗ chân lông cũng mở ra, từ đó bài tiết mồ hôi ra ngoài cơ thể. Nếu hạ nhiệt độ ngay lập tức, các lỗ chân lông sẽ bị thắt chặt lại, dẫn đến chức năng điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, nặng hơn nữa sẽ dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Tương tự như vậy, khi bạn tập thể dục, có nhiều máu lưu thông xung quanh cơ bắp của bạn, do đó nhịp tim của bạn tăng lên và điều này tiếp tục trong một thời gian ngay cả sau khi bạn ngừng tập thể dục.

Nếu bạn tắm ngay sau khi tập thể dục, việc cung cấp máu cho các cơ quan khác sẽ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như ở tim và não, có thể gây chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Cách làm đúng là: Sau khi vận động nên nghỉ ngơi, đợi mạch ổn định mới tắm, tốt nhất là tắm nước ấm.

Ảnh minh họa: Internet

3. Uống quá nhiều, uống nước lạnh

Đổ mồ hôi nhiều sẽ khiến người ta rất khát nước, sau khi vận động mà uống nhiều nước sẽ khó được dạ dày và máu hấp thụ, uống nhiều chỉ làm hệ tiêu hóa, tuần hoàn máu thêm nặng nề, đặc biệt là trái tim bị ảnh hưởng.

Tương tự, không ăn đồ uống lạnh ngay sau khi tập thể dục. Sau khi vận động, hệ thống tiêu hóa của cơ thể con người vẫn ở trạng thái ức chế, chức năng tiêu hóa tương đối kém, nếu đột ngột uống đồ lạnh sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực.

Cách làm đúng là: Nên uống một lượng nước vừa phải, uống nước nhiệt độ thường.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ăn ngay sau khi tập

Sau khi vận động, trung khu thần kinh vận động của cơ thể vẫn ở trạng thái hưng phấn cao độ, lúc này sự ức chế của hệ tiêu hóa sẽ được tăng cường.

Khí huyết trong toàn thân chủ yếu tập trung ở các tạng phủ, sự cung cấp cho các tạng phủ khác trong khoang bụng tương đối ít, những tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhu động của đường ruột, cho nên nếu ăn ngay sẽ dễ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gây rối loạn chức năng.

Cách làm đúng là: Sau khi tập thể dục, hãy nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới ăn, nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B1, chẳng hạn như bánh mì nguyên hạt, rau, v.v.

Ảnh minh họa: Internet

5. Hút thuốc ngay

Sau khi tập thể dục, nhiều nam giới có thói quen hút một điếu thuốc để xả mệt, cách làm này là sai. Sau khi tập thể dục, cơ thể vẫn ở trạng thái thiếu oxy rất lớn, nếu bạn đột nhiên hút thuốc, trước tiên hàm lượng oxy sẽ giảm, khó loại bỏ mệt mỏi, thứ hai, quá trình trao đổi khí trong cơ thể con người cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến các triệu chứng hen suyễn và chóng mặt.