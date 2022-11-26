5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn "đỉnh" hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng

Sống khỏe 26/11/2022 16:56

Những loại thực phẩm này có khả năng đốt mỡ nội tạng cực tốt, ăn đúng cách sẽ giúp người săn chắc, da đẹp dáng xinh.

Rau màu xanh đậm

Những loại rau có màu xanh đậm như rau chân vịt, cần tây, cải xoăn rất tốt để bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, cũng như loại bỏ chất béo nội tạng. Các loại rau lá sẫm màu có chứa lượng canxi cùng lượng vitamin C cùng chất xơ dồi dào, bên cạnh giúp chị em no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn còn có tác dụng điều hòa các hormone lưu trữ chất béo và có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng ở những người thừa cân và béo phì.

5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn 'đỉnh' hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá béo

Theo các chuyên gia tim mạch, trong các loại cá béo có chứa chất béo lành mạnh và lượng omega 3 cao, có thể có thể giảm thấp mức triglycerides trong máu, đồng thời có thể tăng cường tính đàn hồi cho huyết quản. Ngoài cá hồi thì các loại cá nước ngọt như cá chép (cá gáy) cũng là thực phẩm giảm mỡ máu hiệu quả. Tuy cá chép có hàm lượng mỡ khá cao, nhưng đa phần là axit béo không bão hòa, có thể giảm thấp cholesterol. Nên bổ sung 2 loại cá này vào thực đơn 2 lần/tuần.

5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn 'đỉnh' hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men

Theo chuyên gia thực phẩm tự nhiên, Annalea Krebs – Giám đốc điều hành của Social Nature, các loại thực phẩm lên men rất giàu các chất kích thích vi khuẩn cực kỳ có lợi cho sức khỏe.“Tiêu thụ nhiều thực phẩm lên men như dưa cải, kim chi, sữa chua… cung cấp nguồn probiotic mạnh mẽ. Đây là chìa khóa làm tăng khả năng miễn dịch, ổn định hệ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh tật” – Chuyên gia Annalea Krebs chia sẻ trên Byrdie. Vị chuyên gia này còn cho biết, kết hợp nguồn thực phẩm lên men vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày phù hợp còn giảm mỡ, ngăn ngừa tích tụ chất béo cực kỳ hiệu quả.

5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn 'đỉnh' hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa

Dầu dừa thường bị đánh giá là không tốt vì có chất béo bão hòa cao. Tuy nhiên, nghiên cứu đã cho thấy loại chất béo trong dầu dừa là chất béo trung tính chuỗi trung bình (medium-chain triglycerides - MCT), có khả năng làm giảm đáng kể tổng lượng chất béo dự trữ của cơ thể, ngay cả khi bạn đang bị thừa calo.

Bên cạnh đó, loại chất béo này còn giúp bạn tăng cảm giác no, hạn chế ăn nhiều nên làm giảm mỡ hiệu quả hơn. Chưa kể dầu dừa có thể thúc đẩy sự trao đổi chất và giúp đốt cháy mỡ nhanh trông thấy. Nếu sử dụng dầu dừa hợp lý, bạn hoàn toàn giảm được mỡ nội tạng một cách tự nhiên mà không lo tác dụng phụ.

5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn 'đỉnh' hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng

Theo Nicole Stefanow - chuyên gia dinh dưỡng hiện đang công tác tại New York (Mỹ), đậu phộng là một trong những thực phẩm quen thuộc giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả bậc nhất. Bạn có thể tìm mua bất cứ đâu, giá thành rẻ mà tốt không thua kém gì các loại thuốc đắt tiền.

Trong đậu có chứa chất xơ hòa tan prebiotic, tuy cơ thể không hấp thụ được nhưng lại được chuyển hóa và biến thành các axit béo chuỗi ngắn (SCFs) bởi các lợi khuẩn trong đường ruột. Một nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI) đã cho thấy, cơ thể càng có nhiều SCFs thì nguy cơ mắc mỡ nội tạng lại càng thấp.

5 món ăn đốt mỡ cơ thể còn 'đỉnh' hơn tập thể dục, hỗ trợ săn chắc cơ, càng ăn da dẻ càng mịn màng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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