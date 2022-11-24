Theo tờ "Daily Mail" của Anh, thường xuyên ăn nhiều đường sẽ không chỉ làm tăng vòng eo mà còn dẫn đến việc cơ thể con người bị lão hóa sớm, có thể phá hủy collagen trên da và tăng cường sự phát triển nếp nhăn, các vết đốm trên da...

Ngoài ra, các chuyên gia từ Trường Y Harvard cũng cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến huyết áp cao, viêm mãn tính, tăng cân, tiểu đường và gan nhiễm mỡ, tất cả đều liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ cao hơn.

Thực phẩm chiên

Các loại thực phẩm chiên rán như bột chiên giòn, gà rán, khoai tây chiên đều được chế biến bằng cách chiên trong dầu ở nhiệt độ cao. Trong quá trình chiên, các món ăn này sẽ sản sinh ra nhiều chất độc hại như lipid peroxit, axit béo chuyển hóa... có thể gia tăng các gốc tự do, đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Hơn nữa, những món chiên rán rất giàu chất béo, ăn quá nhiều sẽ khiến tích mỡ, béo phì, khiến cơ thể trông già nua hơn tuổi thật.

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp mặc dù rất tiện lợi để tiêu thụ, nhưng chúng không tốt cho sức khỏe và làn da. Trong quá trình chế biến, đồ đóng hộp đã được bổ sung thêm nhiều đường, muối, chất phụ gia... đây đều là những thứ có thể khiến da mất nước, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và lão hóa của các mô cơ thể. Hơn nữa so với thực phẩm tươi sống thì đồ đóng hộp có ít chất dinh dưỡng hơn rất nhiều.

Thực phẩm chứa nhôm

Bánh bao, các loại thực phẩm làm từ bột mì, bánh mì, bột yến mạch... là những thực phẩm dễ chứa nhôm nhất. Nhôm là một loại chất phụ gia, có thể cải thiện cấu trúc ở các loại bột mì và có thể gia tăng khẩu vị, hơn nữa nhôm có giá thành rẻ hơn nhiều so với các chất phụ gia thông thường nên thường được sử dụng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trung bình hàng tuần lượng nhôm mỗi người tiêu thụ không được vượt quá 2mg. Nếu tiêu thụ lượng nhôm quá lớn có thể làm tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của xương, thậm chí làm tăng tốc độ lão hóa não, dẫn đến các triệu chứng như giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ.

Thực phẩm chứa nhiều muối

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra tình trạng huyết áp cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Điều này càng nguy hiểm hơn với những người lớn tuổi, vì khi chúng ta già đi, các động mạch của chúng ta có xu hướng cứng lại và dễ bị tổn thương bởi natri hơn. Ngoài ra trong nhiều trường hợp, dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến cho da xuất hiện nếp nhăn và cuối cùng khiến chúng ta già đi nhanh hơn.

Vậy chị em nên ăn gì để luôn trẻ khỏe?

Trái cây tươi và rau quả

Trái cây tươi và rau quả nói chung rất giàu caroten, vitamin C và vitamin E, tất cả đều có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Đặc biệt là những loại rau củ quả như:

- Cà chua giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ tự nhiên - lycopene.

- Nho chứa các hợp chất polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa.

- Ngô có chứa glutathione, khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 500 lần vitamin E, có tác dụng khử các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả.

- Bông cải xanh giàu vitamin C và caroten, đã được nghiên cứu khoa học chứng minh là thực phẩm chống lão hóa và chống ung thư tốt nhất.

- Bắp cải giàu vitamin C, giàu chất xơ giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa.

- Bí đao giàu vitamin C có tác dụng dưỡng ẩm, tốt cho collagen của da.