Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai

Sống khỏe 24/11/2022 07:54

Trong ngày "đèn đỏ", chị em đừng quên làm những việc này để giảm khó chịu, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ăn đồ ấm và các loại rau giúp điều hòa kinh nguyệt

Tử cung của phụ nữ thường "sợ" lạnh vì thế nếu chị em ăn đồ lạnh trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ dễ gây đau bụng kinh và ảnh hưởng đến khả năng tiết máu kinh của tử cung. Nghiêm trọng hơn có thể cản trở quá trình thải ra của máu kinh và gây tích tụ lại bên trong tử cung, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín.

Trong kỳ kinh nguyệt, chị em có thể sử dụng đồ ăn ấm nóng và bổ sung một số trái cây tính ấm như đào, mận, sầu riêng, na, ổi, hồng... Dù vậy, các loại quả này thường chứa nhiều đường, nếu lạm dụng có thể gây tăng cân và nổi mụn vì vậy chị em chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải.

Bên cạnh đó, rau diếp cá và rau ngải cứu là 2 loại rau có tác dụng tốt trong việc điều hoà kinh nguyệt vì thế chị em nên tăng cường.

Trong Đông y, ngải cứu có vị đắng, tính ấm, mùi thơm, đi vào kinh tỳ, can, thận, rất tốt để thúc đẩy tuần hoàn máu, điều hoà kinh nguỵệt cho chị em phụ nữ.

Còn diếp cá có vị chua, cay, tính mát, tác động vào 2 kinh can và phế. Tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, thông lâm… chữa viêm tắc tuyến sữa, chữa tiểu dắt, đái buốt, trị dị ứng và đặc biệt là điều hoà kinh nguyệt.

Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ấm

Theo Đông y, ngày ‘đèn đỏ’ cơ thể của phụ nữ trở nên yếu ớt và lạnh hơn bình thường. Do đó, uống nhiều nước ấm vừa giúp xoa dịu dạ dày, làm ấm tử cung lại còn tăng tốc độ đào thải máu kinh ra ngoài. Nhờ vậy mà không những triệu chứng đau bụng kinh, đau lưng mất đi mà còn khiến tử cung sạch sẽ hơn.

Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào nhà vệ sinh để thoát máu kinh

Trong thời kỳ kinh nguyệt, nếu máu kinh có thể được bài tiết ra ngoài nhanh hơn thì sẽ có thể đào thải máu ứ và độc tố trong tử cung tốt hơn. Thực tế, máu kinh có thể chảy ra nhanh hay chậm có thể chịu sự tác động bởi con người, phụ nữ có thể học cách đi vệ sinh để thoát máu kinh tốt hơn.

Cách làm: Ngồi trên bồn cầu và để cơ thể hơi hướng về phía trước sau đó liên tục thực hiện động tác hít thở sâu, như vậy sẽ tạo áp lực nhất định lên tử cung và tạo điều kiện cho máu kinh thải ra ngoài nhanh hơn.

Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chú ý vệ sinh trong ngày kinh nguyệt

Trong ngày "đèn đỏ" chị em nhất định phải chú ý đến việc vệ sinh. Thường xuyên thay băng vệ sinh và quần lót giúp vùng kín được sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

Nếu băng vệ sinh không được thay kịp thời rất dễ tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại phát triển, gây khó chịu, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới viêm nhiễm, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến cả khả năng sinh sản. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, dù lượng huyết ra ít hay nhiều cũng nên định kỳ thay băng vệ sinh 2 tiếng/lần.

Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tránh sử dụng một số loại thuốc

Một số loại thuốc không được khuyến khích sử dụng trong những ngày "đèn đỏ" vì có thể làm ảnh hưởng đến lưu lượng kinh nguyệt, nội tiết tố và cơ quản sinh sản.

- Thuốc trị viêm nhiễm phụ khoa: Trong ngày "đèn đỏ", niêm mạc tử cung bị bong ra ngoài, cổ tử cung giãn ra, "vùng kín" cũng ẩm ướt hơn tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn sinh sôi. Sử dụng các loại thuốc chống nhiễm khuẩn, nấm "vùng kín" vừa không có hiệu quả lại còn làm tăng khả năng vi khuẩn xâm lấn lên khoang tử cung do cổ tử cung bị giãn ra.

- Thuốc nội tiết: Trong kỳ kinh nguyệt, nội tiết của phụ nữ không ổn định. Nếu dùng thêm thuốc nội tiết có thể dẫn tới rối loạn kinh nguyệt và ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Thuốc chống đông máu: Sử dụng loại thuốc này trong ngày "đèn đỏ" có thể gây hiện tượng rong kinh, thậm chí chảy máu nặng hơn.

- Thuốc cầm máu: Thuốc cầm máu có thể làm giảm tính thấm của mao mạch, gây co thắt các mau mạch và làm ảnh hưởng đến việc đẩy máu ra ngoài tử cung dẫn tới ứ huyết.

Ngày 'đèn đỏ' là thời điểm tốt để thanh lọc cơ thể, làm 5 việc giúp tử cung thải độc, tăng khả năng thụ thai - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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Từ khóa:   kinh nguyệt sống khỏe thanh lọc cơ thể

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