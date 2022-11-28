7 loại rau họ cải là "kháng sinh thiên nhiên", là khắc tinh của các khối u ác tính: loại nào cũng dễ tìm, giá rẻ

Ngoài ra, rau họ cải chứa glucosinolate là chất chứa lưu huỳnh, tạo ra vị đắng và mùi thơm hăng. Trong quá trình chế biến, nhai và tiêu hóa thức ăn, glucosinolate trong các loại rau họ cải sẽ phân hủy và chuyển hóa thành các hợp chất có hoạt tính sinh học như indoles, nitriles, thiocyanates và isothiocyanates. Trong đó, indole-3-carbinol (một loại indole) và sulforaphane (một isothiocyanate) được kiểm tra nhiều nhất về tác dụng chống lại sự phát triển của các tế bào khối u. Indoles và isothiocyanates được phát hiện có thể ức chế sự phát triển của các tế bào K ở một số cơ quan như bàng quang, vú, ruột, dạ dày, gan, phổi.

Rau họ cải cung cấp nguồn chất xơ dồi dào cũng như chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin C, E, K, folate, các khoáng chất...

Nhìn chung, rau củ có chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch nói chung. Đặc biệt, các loại rau họ cải có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật mà giá thành lại rẻ, dễ mua và dễ chế biến.

Bắp cải chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như vitamin K, phốt pho, kali... Loại rau này có thể bảo vệ sức khỏe làn da, tăng cường thị lực, giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào K.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xoong

Cải xoong chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Đây là các chất có tác dụng hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về thị lực như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, nó còn giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều dưỡng chất như vitamin B, C, K, chất chống oxy hóa, chất xơ giúp giảm viêm, kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, các hoạt chất sinh học trong bông cải xanh còn giúp làm chậm hóa trình lão hóa của não bộ, ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ...

Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xoăn

Cải xoăn là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nó cung cấp nhiều chất xơ, không chứa chất béo và có hàm lượng calo thấp. Loại rau này có tác dụng cải thiện đường tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol trong máu và mang lại giấc ngủ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cải thìa

Rau cải thìa (cải chip) chứa nhiều chất xơ, protein, giúp giảm cảm giác thèm ăn, kích thích tiêu hóa nhờ đó mang đến lợi ích cho việc kiểm soát cân nặng. Loại rau này còn chứa nhiều vitamin B6, C, E, beta-carotene, folate, kali... giúp làm đẹp da, ngăn ngừa bệnh tim mạch và sự phát triển của các khối u.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cải cúc

Cải cúc chứa nhiều protein, vitamin A, B, C... giúp chống nắng, ngăn ngừa việc hình thành các đốm nâu, giảm dị ứng, củng cố các mô liên kết, hỗ trợ lưu thông máu... Chất diệp lục trong loại rau này còn có tác dụng loại bỏ các cholesterol dư thừa trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cải ngồng

100 gram rau cải ngồng có thể cung cấp 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Đây là chất có khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn sự phá hoại của các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường miễn dịch, ngừa viêm và nhiễm trùng... Đặc biệt, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C trong mùa đông sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Rau cải ngồng còn chứa lượng vitamin B6 dồi dào giúp hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Đặc biệt, rau cải ngồng không chứa cholesterol, tốt cho người bị bệnh cao huyết áp, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.