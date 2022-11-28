Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc giặt ga trải giường không thường xuyên có thể trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe, dẫn đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng.

Mirror đưa tin, theo một cuộc khảo sát của Hammond Furniture, một phần ba người Anh chỉ giặt ga trải giường mỗi năm một lần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giặt ga giường không thường xuyên có thể trở thành mối nguy hiểm sức khỏe.

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Theo các nhà nghiên cứu, lười giặt ga trải giường có thể khiến nệm trở thành nguồn mầm bệnh, gây ra một số căn bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm ruột thừa và bệnh lậu.

Các chuyên gia về giấc ngủ tại Bed Kingdom giải thích, cơ thể bài tiết chất lỏng và dầu cùng hàng ngàn tế bào da chết trong khi ngủ vào ban đêm. Điều này thu hút mạt bụi bài tiết chất thải có thể gây dị ứng, hen suyễn, viêm mũi và bệnh chàm,...Chất thải và xác mạt bụi có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở một số người.

Ảnh minh họa: Internet

"Những người bị bệnh nên thay ga trải giường hàng ngày", Bed Kingdom nhấn mạnh.

Staphylococcus aureus là một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm hơn vì nó dễ lây lan hơn các loại khác. Nó cũng liên quan mật thiết tới vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Một rủi ro khác mà mọi người phải đối mặt là viêm ruột thừa khi vi khuẩn hoặc ký sinh trùng xâm nhập vào đường tiêu hóa. Nếu ruột thừa bị vỡ, nó có thể dẫn đến "nhiễm trùng nghiêm trọng và chết người".

Để tránh để ga trải giường trở thành phương tiện truyền bệnh, các chuyên gia tại Bed Kingdom khuyên bạn nên dành thời gian giặt ga giường ít nhất 1 lần/tuần.

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