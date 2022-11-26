5 loại hoa "vừa có sắc vừa có hương", lại tốt cho sức khỏe, là vị thuốc quý giá nên trồng ngay trong sân nhà

Trong hoa hồng có chứa rất nhiều vitamin C, giúp thúc đẩy máu hoạt động lưu thông hiệu quả, làm trẻ hóa và dưỡng ẩm da rất tốt. Không những vậy, người ta thường sử dụng hoa hồng trở thành một loại dược liệu giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài ra, hương thơm quyến rũ của hoa hồng không chỉ khiến các chị em yêu thích mà còn có thể làm giảm trầm cảm, mang lại cảm giác hạnh phúc và dễ chịu cho người ngửi. Để tăng sức đề kháng hay giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt, bạn có thể sử dụng cánh hoa hồng làm trà để uống. Tinh dầu và nước hoa hồng được áp dụng phổ biến trong việc làm đẹp và dưỡng da.

Hoa dâm bụt là một trong những loại hoa giàu chất chống oxy hóa và axit amin, có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể thêm khỏe mạnh, ngăn chặn tình trạng lão hóa, phục hồi cơ thể với chế độ ăn uống không hợp lý và phải chịu tác động của môi trường ô nhiễm.

Ngoài ta, các hoạt chất có trong hoa dâm bụt, còn có thể kích thích lưu thông máu, giúp điều trị gàu và các tình trạng khác liên quan đến da đầu. Nếu mái tóc của bạn bị hư tổn, rụng liên tục do sử dụng hóa chất hay quá trình lão hóa tự nhiên, bạn có thể dùng hoa dâm bụt bằng cách nấu nước cùng với hoa dâm bụt, sau đó vò hoa thành bột nhão bôi lên tóc, để trong 30 phút rồi rửa sạch với nước.

Ảnh minh họa: Internet

3. Hoa oải hương

Hoa oải hương hay còn được biết đến với tên gọi khác là lavender. Chúng có hương thơm nhẹ nhàng, và có thể đem lại rất nhiều lợi ích trong việc điều trị các vấn đề về thần kinh như lo âu, trầm cảm, mệt mỏi hay căng thẳng. Thậm chí khi bạn bị đau bụng kinh hay tăng huyết áp thì cũng nên sử dụng loại hoa này.

Ngoài ra, việc ngửi hương thơm của hoa oải hương còn giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, hoa còn có tính chất sát trùng và kháng khuẩn, giúp hỗ trợ điều trị một số các vấn đề về da. Bạn hãy sử dụng hoa oải hương phơi khô và pha như trà uống nhằm giúp giảm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Hoa cúc La Mã

Hoa cúc La Mã là một trong những loại hoa có đặc tính chống nấm, chống vi khuẩn và giảm đau, nên chúng thường được sử dụng để hỗ trợ chữa trị một số loại bệnh như buồn nôn do rối loạn tiêu hóa, co thắt dạ dày, đau bụng kinh. Với hương thơm ngọt ngào của mình, hoa cúc La Mã đem lại tác dụng nâng cao tinh thần của con người, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ rất hiệu quả. Bạn hãy sử dụng hoa cúc La Mã phơi khô, pha trà để uống hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

5. Hoa bồ công anh

Theo nghiên cứu hoa bồ công anh là một trong những loại hoa giàu khoáng chất như sắt, kẽm, kali và các vitamin A, B, C, D. Từ đó khiến chúng trở thành một loại "thuốc bổ" toàn diện cho sức khỏe con người. Hoa có thể ăn được và sử dụng như thuốc nhuận tràng điều trị các vấn đề tiêu hóa, gan và túi mật.

Ngoài ra, bồ công anh cũng có tác dụng giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và mức cholesterol. Để sử dụng, bạn hãy dùng hoa bồ công anh đem đi phơi khô và pha thành trà để uống giúp đầu óc bớt căng thẳng, mệt mỏi.