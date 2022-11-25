Thường xuyên bị ngứa ở 5 vị trí này: Cơ thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, chớ chủ quan kẻo hối hận

Sức khỏe 25/11/2022 13:38

Nếu đột nhiên bạn thấy 1 trong 5 dấu hiệu này hãy kiểm tra sức khỏe để có hướng điều trị khi có bệnh.

Nếu đột nhiên ngứa mắt

Khi gan đang bị suy yếu và có vấn đề sẽ làm cho quá trình đào thảo độc tố bị ngưng trệ. Những chất độc ứ đọng trong cơ thể sẽ gây nên hiện tượng ngứa, nhức mỏi mắt. Ngoài ra người bệnh sẽ biểu hiện đau mắt, ra nhiều gỉ mắt mà thuốc nhỏ mắt không làm hết triệu chứng này được.

Thường xuyên bị ngứa ở 5 vị trí này: Cơ thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, chớ chủ quan kẻo hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị ngứa tai

Dấu hiện ngứa tai rất dễ gặp trong đời sống hàng ngày nhưng nhiều người chủ quan không đi khám mà lại để bệnh diễn biến phức tạp. Biểu hiện ngứa tai rất có thể là bạn đang bị viêm tại giữa hoặc viêm ống tai ngoài. Lâu dần tai không chỉ bị ngứa mà còn xuất hiện nhiều ráy tai khô ở trong tai mà bông tăm không làm sạch được. Nếu để tình trạng này kéo dài mà không đi khám, khi bệnh nặng có thể gây điếc tai rất nguy hiểm.

Nếu bị ngứa bàn chân

Nếu như một ngày bạn đột nhiên bị triệu chứng ngứa chân thì đừng chủ quan, vì đây có thể là những dấu hiện nhận biết bạn mắc bệnh tiểu đường là khi có dấu hiệu thường xuyên ngứa ganbàn chân. Khi bị bệnh tiểu đường, lượng đường huyết trong máu sẽ tăng lên liên tục trong một thời gian dài, khiến cho các mạch máu ở dưới chân gặp vấn đề và biểu hiện là ngứa bàn chân. Do vậy, nếu bạn cảm thấy ngứa bàn chân liên tục thì bạn nên tới bệnh viện khám xem sao nhé.

Thường xuyên bị ngứa ở 5 vị trí này: Cơ thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, chớ chủ quan kẻo hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bị ngứa da

Ngứa da là triệu chứng thường gặp tuy nhiên nếu như bạn nhận thấy da gặp những triệu chứng như phát ban, nổi mẩn, đỏ tấy,... thì chứng tỏ gan,thận của bạn đang gặp vấn đề. Nguyên nhân có thể do các chất độc, chất thải trong gan đang chưa được đào thải ra ngoài mà vẫn bị ứ đọng. Khi đó, cơ thể buộc phải bài tiết chúng ra ngoài qua đường mồ hôi, thẩm thấu qua da. Điều đó lí giải vì sao da bạn đột nhiên bị ngứa ngáy, phát ban, sưng đỏ,...

Nếu bị ngứa mũi

Tình trạng ngứa mũi và mũi bị sưng tấy là dấu hiệu của bệnh viêm mũi dị ứng. Bệnh này thường gặp phải vào mùa đông khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm đột ngột và độ ẩm không khí cao. Những người mắc bệnh về khoang mũi rất dễ bị ngứa mũi, hắt hơi và sổ mũi thường xuyên.

Nếu bị ngứa vùng ngực

Vùng ngực luôn là khu vực nhạy cảm trên cơ thể của con gái, do đó, nếu thấy có những hiện tượng như ngứa rát, sưng đỏ hay đóng vẩy ở ngực thì bạn cũng không nên chủ quan xem thường. Đây có thể là một dấu hiệu của bệnh viêm da, hoặc nặng hơn là bệnh ung thư vú nên bạn cần đi khám ngay khi có dấu hiệu ngứa bất thường nhé!

Thường xuyên bị ngứa ở 5 vị trí này: Cơ thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, chớ chủ quan kẻo hối hận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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