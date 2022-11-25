Giật mình 3 loại rau được mệnh danh là "sát thủ" cực độc, chế biến sai khéo mang bệnh cho cả nhà,

Sức khỏe 25/11/2022 07:50

Ấn tượng đầu tiên về rau là tốt cho sức khỏe, rau đã trở thành món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình và trên bàn ăn hàng ngày. Nhưng bạn biết gì không? Không phải mọi loại rau đều lành mạnh và bổ dưỡng.

Có 3 loại rau cực độc không nên ăn, nhất là những nhà có người già và trẻ nhỏ thì càng phải chú ý, càng không nên ăn 3 loại rau này càng tốt!

1. Loại thứ nhất: Mộc nhĩ tươi

Mùa thu đông là mùa các loại nấm được bày bán trên thị trường, trong đó có mộc nhĩ. Nhiều người sẽ ra chợ mua một ít mộc nhĩ tươi về ăn khi còn tươi, tuy nhiên đối với mộc nhĩ không nên mùa về ăn ngay vì trong mộc nhĩ tươi có một chất nhạy cảm với ánh sáng gọi là porphyrin. Sau khi con người ăn mộc nhĩ tươi, da tiếp xúc với ánh sáng có thể bị viêm da, ngứa.

Nếu gia đình bạn mua nấm mèo khô (mộc nhĩ đen), mọi người cần lưu ý khi ngâm nấm mèo khô, không nên ngâm nấm mèo khô quá lâu. Ngâm nấm mèo khô trong hơn sáu giờ có khả năng tạo ra một số lượng lớn vi khuẩn. Ăn quá nhiều dễ dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Giật mình 3 loại rau được mệnh danh là 'sát thủ' cực độc, chế biến sai khéo mang bệnh cho cả nhà, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Loại thứ hai: Cà chua chưa chín (còn xanh)

Cà chua có thể nói là một loại rau thường được ăn trên bàn ăn. Cũng có nhiều người thích ăn cà chua sống trực tiếp.

Nhưng nếu cà chua bạn mua chưa chín hoàn toàn và có vỏ xanh thì chúng tôi khuyên bạn không nên ăn loại cà chua này. Bởi vì nó có chứa độc tố, độc tố này được gọi là solanum. Nếu bạn ăn quá nhiều dễ gây buồn nôn, chóng mặt hoặc ngộ độc thực phẩm nên khi mua cà chua, chúng ta phải mua những quả cà chua có màu đỏ và chín hoàn toàn. 

Giật mình 3 loại rau được mệnh danh là 'sát thủ' cực độc, chế biến sai khéo mang bệnh cho cả nhà, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Loại thứ ba: Bí ngô để lâu

Thời gian bảo quản của bí ngô tương đối dài, có thể sau một hai năm cũng không bị hỏng. Nhưng điều bạn không biết là loại bí này được bảo quản càng lâu sẽ càng chứa nhiều độc tố.

Nếu để lâu, thịt của bí ngô sẽ sinh ra chất cồn kỵ khí, làm cho quả bí nhanh hỏng. Bí đỏ bị biến chất sẽ ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.

Có bạn ở quê trồng bí ngô, khi bảo quản bí ngô không nên bảo quản quá lâu, tốt nhất nên ăn trong năm hoặc năm sau. Nếu không bảo quản càng lâu càng độc và sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ khi ăn!

Giật mình 3 loại rau được mệnh danh là 'sát thủ' cực độc, chế biến sai khéo mang bệnh cho cả nhà, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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