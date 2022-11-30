Danh tính của loại cây mọc dại được mệnh danh "nữ hoàng" của các loại trà, giá đắt đỏ nhưng ai cũng muốn sở hữu

Trà hoa vàng hay còn được gọi là kim hoa trà, trà trường thọ, trà rừng,... là loại cây thuộc họ Chè, có tên khoa học là Camellia chrysantha. Cây trà hoa vàng là loại dược liệu quý có xuất xứ từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Giống cây này còn có nhiều tên gọi khác như cây kim hoa trà, cây trà trường thọ, cây trà rừng,…

Trà hoa vàng - hay còn được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại trà” là một loại trà quý cực kỳ có lợi cho sức khỏe và được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y. Vậy loại trà này có những công dụng tuyệt vời như thế nào mà được nhiều người săn lùng và tìm kiếm đến thế, hãy tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Trà hoa vàng thường dùng để làm thuốc, trong đó cả lá, hoa và búp non đều được tận dụng để sơ chế, trong đó hoa trà hoa vàng được sử dụng nhiều nhất. Hoa thường được thu hoạch vào khoảng tháng 3-4 hàng năm, vào mùa xuân.

Thời xa xưa, trà hoa vàng chỉ được dùng cho Vua Chúa và người trong giới Hoàng Tộc. Do đó mà chúng được ưu ái với tên gọi “nữ hoàng” của các loại trà.

Những bộ phận sau khi thu hoạch có thể dùng dạng tươi ngay hoặc sơ chế thành dạng sấy khô. Trà hoa vàng khô được sử dụng phổ biến vì có thể bảo quản được lâu trong các hộp thủy tinh, túi bóng.

Ảnh minh họa: Internet

Phân loại trà hoa vàng

Trà hoa vàng được phân loại với 4 loại chủ yếu dựa vào khu vực phân bố như sau:

Trà hoa vàng Quảng Ninh

Trà hoa vàng Vĩnh Phúc

Trà hoa vàng Quế Phong (trà hoa vàng Nghệ An)

Trà hoa vàng Đà Lạt

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng trà hoa vàng

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết hoa và lá của trà hoa vàng có hơn 400 thành phần hoá học an toàn và không có tác dụng phụ cho cơ thể. Trong đó, có khoảng 33,8% hoạt chất chống ung thư gồm selenium, tea polyphenol và saponin. Ngoài ra, loại thảo dược quý này còn chứa một số thành phần khác như vitamin C, vitamin E, vanadium, germanium, acid amin,…

Trà hoa vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Ngoài ra, chúng còn góp phần làm giảm cholesterol xấu trong máu. Do đó, loại thảo dược này có khả năng điều trị bệnh lý về tim mạch, cũng như có thể tham gia điều trị các khối u ác tính.

Thêm vào đó, giống cây này còn là vị thuốc quý hỗ trợ điều trị các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, trà hoa vàng có thể đem lại hiệu quả giảm cân rất tốt. Giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của trà hoa vàng

Thanh lọc cơ thể, giải độc gan

Uống trà là một cách tuyệt vời để giải độc gan và thanh lọc cơ thể hiệu quả, đặc biệt trà hoa vàng chứa nhiều flavonoid - giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các loại virus.

Giảm căng thẳng và stress

Một ly trà ấm chắc chắn sẽ khiến bạn thoải mái hơn và giảm bớt stress, xoa dịu tinh thần. Ngoài ra trà hoa vàng còn giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ khá hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì vẻ đẹp trẻ trung

Trong trà hoa vàng có chứa polyphenol, saponin, flavonoids, vanadium, vitamin C, vitamin E,... là những chất hỗ trợ chống oxy hóa, cân bằng các chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt EGCG có trong cây vô cùng hiệu quả trong việc điều trị sạm da, đem lại làn da khỏe mạnh, tươi sáng từ bên trong.

Hỗ trợ điều trị ung thư

Theo "Camellia International Journal" – tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới, cây trà hoa vàng có khả năng ức chế sự sinh trưởng các khối u lên đến 33,8%, một tỉ lệ khá cao trong điều trị ung thư hiện nay. Đây là loại thuốc được sử dụng để hỗ trợ trong điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Giúp hạ đường huyết ở người bị tiểu đường

Các hợp chất chống oxy hóa trong cây trà hoa vàng sẽ ức chế các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây nên, trong đó có chứng hạ đường huyết. Trà hoa vàng cũng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ trong cơ thể.