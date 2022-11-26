7 loại quả thuần Việt lại giá rẻ, chị em nội trợ thoải mái chọn không lo mua phải hàng Trung Quốc

Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới có vú sữa làm hàng hóa xuất khẩu. Hiện có rất nhiều giống như vú sữa Lò Rèn, vú sữa nâu tím, vú sữa vàng… Trong đó, giống vú sữa Lò Rèn đặc biệt được trồng nhiều nhất, bởi trái vỏ mỏng, sáng bóng rất đẹp, thịt trái nhiều, hương vị thơm ngọt, nhiều chất dinh dưỡng , được nhiều người ưa chuộng.

Các quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao chất lượng của trái vú sữa Lò Rèn ở Việt Nam. Những năm gần đây, để xuất khẩu ra nước ngoài, vú sữa Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn Global Gap. Điều này đã được Hợp tác xã Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang) thực hiện thành công nhiều năm qua trên 55 ha trồng vú sữa, cho năng suất 400 tấn/năm.

Nhắc đến trái cây Việt Nam đầu tiên là nghĩ ngay đến vải thiều Lục Ngạn, vải thiều hiện nay rất được bạn bè quốc tế sử dụng và ưa thích. Vải thiều không chỉ có vị thơm ngon mà còn mọng nước. Loại quả này không có ở Trung Quốc và các thương lái Trung Quốc tìm đến và nhập khẩu về nước họ. Nên bạn có thể thoải mái mua vải thiều mà không sợ mua phải hàng Trung Quốc nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối cũng là một loại trái cây được mọi người Việt Nam ưa chuộng, chuối có nhiều loại như chuối sáp, chuối sứ, chuối tiêu,... Và loại hoa quả này cũng được Việt Nam xuất khẩu đi các nước khác nhưng không nhập từ Trung Quốc về, bạn có thể thoải mái sử dụng mà không lo mua phải hàng Trung Quốc nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt

Với vẻ ngoài bắt mắt, độc đáo múi măng cụt độc lạ, mùi vị thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, vì vậy măng cụt được xem là “nữ hoàng” trong giới trái cây. Măng cụt được trồng chủ yếu nhiều nhất tại Bến Tre, và đây cũng là loại trái cây thuần Việt không nhập khẩu từ Trung Quốc về.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi cũng là loại quả mà Việt Nam chỉ xuất khẩu, không bao giờ phải nhập khẩu. Không chỉ trồng 1-2 giống bưởi, Việt Nam có rất nhiều các giống bưởi nổi tiếng. Ví như: bưởi Năm Roi, bưởi da xanh được trồng rất nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bưởi Diễn ở Hà Nội rất nổi tiếng thường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán, bưởi đỏ Văn Luận ở Thanh Hóa, bưởi Đoan Hùng ở Phú Thọ…

Hiện trên thị trường tràn ngập các loại bưởi. Giá cả cũng tùy loại, tùy vào chất lượng. Đơn cử, tại chợ Hà Nội, loại bưởi quê có giá 20.000 – 30.000 đồng/quả, bưởi Năm Roi giá 40.000 – 50.000 đồng/kg, bưởi da xanh giá 100.000 – 120.000 đồng/kg,…

Ảnh minh họa: Internet

Hồng xiêm

Hồng xiêm (hay sapoche) có vẻ ngoài mềm mềm, với vị ngọt thanh nên rất được các chị em ưa thích và mua về sử dụng. Đây là một loại trái cây được trồng chủ yếu ở Tiền Giang và hàng năm cho ra một sản lượng rất lớn. Chị em có thể thoải mái mua hồng xiêm về cho các thành viên trong gia đình sử dụng, vì đây là một loại trái cây thuần Việt, không hề nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng

Sầu riêng là một loại trái cây ngon của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt sầu riêng nước ta chưa từng được nhập khẩu từ Trung Quốc; nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Với hương vị béo ngậy, thơm ngon nên sầu riêng được nhiều người dân trong và ngoài nước yêu thích.