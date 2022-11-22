Loại rau "rẻ bèo" này lại là "nhà vô địch" sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa?

Chọn thực phẩm 22/11/2022 13:13

Cải thảo là loại rau được mệnh danh là "nhà vô địch vitamin C" bởi hàm lượng vitamin C trong nó ngang ngửa với cam quýt.

Bắp cải thảo (Chinese Cabbage) còn có tên gọi khác là bắp cải tây, cải cuốn – thuộc họ cải, có xuất xứ từ Trung Quốc. Cải thảo được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Loại rau 'rẻ bèo' này lại là 'nhà vô địch' sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải thảo có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g cải thảo chứa:

  • Năng lượng: 13kcal
  • Carbohydrates: 2.2g
  • Chất xơ: 1g
  • Chất béo: 0.2g
  • Protein: 1.5g
  • Vitamin A: 89%
  • Vitamin B-6: 10%
  • Vitamin C: 75%
  • Canxi: 11%
  • Chất sắt: 6%
  • Magie: 5%
  • Kali: 5%

Loại rau 'rẻ bèo' này lại là 'nhà vô địch' sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải thảo có 14 loại chất chống ung thư. Trong đó có glucosinolate – một hợp chất có khả năng chống lại chất gây ung thư hoặc chất thúc đẩy tiến triển của bệnh ung thư vượt trội. (Trong 1 gam bắp cải thảo có chứa đến 2,31 mg glucosinolate). Bên cạnh đó, trong cải thảo còn chứa hàm lượng nguyên tố vi lượng phong phú được gọi là molipden – một loại chất dinh dưỡng chống ung thư. Đồng thời, trong bắp cải thảo cũng có thành phần kẽm và selenium. Chúng đều có vai trò nhất định trong việc ngăn chặn quá trình hình thành các khối u trong cơ thể.

Loại rau 'rẻ bèo' này lại là 'nhà vô địch' sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng, bạn không nên vứt bỏ các lá rau già bên ngoài bắp cải thảo bởi chúng có giá trị dinh dưỡng rất cao. Chúng chứa rất nhiều sắc tố diệp lục, có tác dụng chống lão hóa và chống sự sản sinh của các gốc tự do.Trong khi đó, rễ bắp cải thảo đun nước uống sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, làm ẩm, chống khô. Thức uống này thích hợp dùng cho những người có các biểu hiện như nóng sốt, nóng phổi, ho lâu ngày.

Loại rau 'rẻ bèo' này lại là 'nhà vô địch' sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể sử dụng nước rễ cải thảo thay cho trà dùng hằng ngày để đào thải độc tố, tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng khả năng miễn dịch và phòng ngừa cảm cúm.

Bắp cải thảo thuộc nhóm thực phẩm có khả năng kìm hãm quá trình lão hóa tốt. Nhờ có lượng khoáng chất vượt trội như: phốt pho, kali, canxi, sắt, cùng các vitamin A, B, C, E mà cải thảo có thể hỗ trợ tích cực cho quá trình chống oxy hóa và duy trì sự trẻ trung cho làn da phụ nữ.

Loại rau 'rẻ bèo' này lại là 'nhà vô địch' sở hữu lượng vitamin C khủng nhất, các chị em nội trợ đã biết chưa? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong bắp cải thảo cũng chứa nhiều nước, giúp cung cấp nước cho cơ thể, hỗ trợ giữ ẩm cho da. Ngoài ra, nhờ có nhiều chất xơ tự nhiên, bắp cải thảo giúp cho người ăn thấy no nhanh và no lâu. Hàm lượng calo trong cải thảo lại rất thấp nên đã trở thành một loại thực phẩm được chị em yêu thích để đưa vào thực đơn giảm cân mỗi ngày.

 

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