Bí quyết sống thọ dựa vào một loại thực phẩm cực kì dễ tìm của cụ bà 104 tuổi

Theo Aboluowang, con gái của bà kể: "Trước đây, tôi mua giấm theo hộp nhưng không không đủ. Bây giờ, tôi mua theo thùng và chỉ hết sau vài ngày”.

Bà thường dùng giấm khi ăn bánh bao, trộn món nguội, xào món nóng và nấu mì. Bà cũng cho thêm một ít giấm vào nước đun sôi để uống buổi sáng và buổi tối.

Bác sĩ tốt nhất là chính bạn, bệnh viện tốt nhất là nhà bếp, thuốc tốt nhất là chế độ ăn uống.

Trên thế giới có nhiều khu vực trường thọ. Các chuyên gia đã tiến hành điều tra và nhận thấy người dân đều ăn ít muối và nhiều giấm. Khoáng chất kali trong giấm có thể ngăn ngừa và điều trị huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh tim, đột quỵ và các bệnh khác, tăng cường chức năng giải độc của gan.

Bạn có thể tìm thấy giấm trong các món ăn của nhiều nước được sử dụng như một loại gia vị hoặc bảo quản các thực phẩm khác.

Giấm làm từ nguồn đường có trong táo hoặc lúa mạch được lên men và biến thành rượu. Sau đó, chất lỏng được lên men một lần nữa, chuyển cồn thành axit. Kết quả, giấm có vị chua đôi khi ngọt, tăng hương vị cho món ăn.

Theo Webmd, trong giấm có chứa kali, magie, canxi, phốt pho. Một số loại giấm là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Giấm càng sẫm màu thì càng có nhiều chất chống oxy hóa.

Loại giấm đậm hơn thường kém tinh khiết hơn loại nhạt màu, với các hợp chất có lợi cho sức khỏe ảnh hưởng đến mùi vị và màu sắc. Những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm dấu hiệu lão hóa, cũng như nguy cơ phát triển một số loại ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của giấm

Giảm mức cholesterol

Các nghiên cứu ban đầu ghi nhận ăn một lượng nhỏ giấm mỗi ngày làm giảm đáng kể chất béo và cholesterol xấu. Mức cholesterol thấp hơn làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các dạng bệnh tim khác.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Giấm cũng có thể ảnh hưởng đến mức insulin. Thường xuyên cho giấm vào trong các món ăn kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra giấm giảm lượng đường trong máu bị tăng đột biến sau các bữa ăn giàu carbohydrate.

Ức chế cảm giác thèm ăn

Các thử nghiệm sơ bộ cho thấy chế độ ăn có nhiều giấm giảm cảm giác thèm ăn. Do đó, giấm có thể giúp mọi người giảm cân an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro khi dùng giấm quá thường xuyên

Hạ đường huyết

Một số trường hợp uống giấm có thể dẫn đến lượng đường trong máu quá thấp, gây ra các triệu chứng như lo lắng và chóng mặt. Những người bị bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng giấm để kiểm soát insulin.

Hại răng

Cùng một hàm lượng axit mang lại lợi ích cho sức khỏe cũng có nguy cơ gây ra tác động xấu đến răng miệng. Giấm có thể chứa tới 7% axit acetic, gây tổn thương răng nghiêm trọng. Axit lấy đi các khoáng chất trong răng, làm suy yếu men răng, dẫn đến sâu răng và các vấn đề khác.