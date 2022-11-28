Loại quả rẻ tiền nhưng cực kì bổ dưỡng, xào với trứng ăn vừa ngon lại giúp chị em giảm cân "vèo vèo"

Trứng xào với loại quả này vô cùng bổ dưỡng, thơm ngon, giòn mát, rất tốt cho sức khỏe.
- Bất ngờ loại rau không chần trước khi nấu dễ gây ngộ độc, chị em nội trợ chú ý kẻo chế biến sai lại khiến gia đình trúng thực
- Loại rau được mệnh danh là "hoàng đế" dinh dưỡng, cực tốt với người cao huyết áp, hỗ trợ cải thiện sức khoẻ đường ruột
Thành phần chủ yếu của loại quả bí ngòi là nước nhưng nó cũng rất giàu vitamin các loại (như vitamin C, A, K, B6...), Kali, mangan... tốt cho cơ thể.
Bên cạnh đó, loại quả này chứa lượng calo thấp nên là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân.
Chính vì thế, loại quả này được mệnh danh là kho dinh dưỡng thiên nhiên.
Nguyên liệu:
1-2 quả bí ngòi, 3 quả trứng gà, 3 tép tỏi, 2 thìa dầu ăn, 2 thìa muối, 2 thìa dầu hào, 2 thìa giấm gạo, 1 nhánh hành lá rửa sạch thái nhỏ.
Cách làm:
Bước 1: Sơ chế
Bí ngòi rửa sạch, gọt vỏ, bổ đôi rồi thái miếng mỏng.
Bước 2: Chiên trứng
Trứng đập ra bát, đánh đều cho tan. Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng sau đó cho trứng vào, chiên cho đến khi trứng đông lại thì dùng đũa đảo nhẹ, cho ra đĩa.
Bước 3: Bí ngòi xào trứng
Thêm ít dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm sau đó cho bí ngòi vào xào đều. Nêm muối, dầu hào, giấm vào đảo đều.
Sau đó đổ trứng đã chiên vào, đảo một lúc cho thì rắc hành lá thái nhỏ lên. Đảo đều tay rồi cho ra đĩa ăn nóng với cơm.
Trứng xào bí ngòi bổ dưỡng, thơm ngon, nóng hổi, đơn giản lại rẻ tiền ăn cùng cơm ngày se lạnh vô cùng thích hợp.
Chúc các bạn thành công với cách chế biến loại quả này!