Loại rau mọc hoang tưởng cỏ dài bỗng trở thành đặc sản Đông Nam Bộ được nhiều người săn tìm

Cây rau móp có nhiều tên gọi theo từng vùng miền như cây khoai sọ gai, mớp gai, cừa ráy gai, chóc gai, dã vu, thích vu, hải vu,....Ngoài ra cây rau móp còn có tên tiếng Anh là Unicorn plant.

Rau móp là một trong những loại rau mọc dại ở Đông Nam Bộ, đây là loại rau được nhiều người ưa chuộng vì hương vị mà nó mang lại, cùng tìm hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm, giá của cây rau móp để hiểu thêm nhiều thông tin về loại rau này nhé.

Cây rau móp thuộc họ Ráy, có thể cao từ 1-2m, thân rễ. Có thân và rễ như cây môn nhưng thân giống củ nhiều hơn.Có phiến lá hình mũi tên hoặc hình mác, nhiều rãnh sâu, có nhiều gai nằm ở giữa thân lá, cuống lá dài khoảng 32-125cm.

Cây rau móp chủ yếu phân bổ ở Trung Quốc, Đông Bắc, Đông Nam Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, New Guinea, SriLanka, Thái Lan, Việt Nam. Cây rau móp ở Việt Nam hay mọc nhiều ở bờ bãi ven sông, vườn rậm, ao cá, ruộng lúa,... cây rau móp được xem là đặc sản của vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Hoa có mo dài bao lại, phần gốc hoa thì mở còn phần trên thì khép kín, hoa có màu cam đỏ ở phía ngoài và màu vàng đỏ sẫm ở phía trong, hoa chủ yếu nở vào tháng 7 và tháng 9.

Ảnh minh họa: Internet

Giá của cây rau móp

Giá rau móp tươi hiện nay rơi vào khoảng 25.000 đồng/kg, rau ủ chua thì khoảng 40.000 đồng/kg. Bạn có thể tìm mua tại các chợ.

Ảnh minh họa: Internet

Các món ngon từ rau móp

Rau móp muối chua

Rau móp cắt lấy đọt sau đó tước vỏ, loại bỏ gai và rửa sạch rồi thái lát vừa ăn, cho muối và nước sôi hòa tan và chờ nguội. Tiếp tục cho rau vào bình nước muối, để cho rau ngập nước và đậy kín nắp bình, sau 3-4 ngày là có thể sử dụng.

Bày rau móp ra đĩa, trộn thêm một ít tỏi, ớt băm nhuyễn, một ít đường, hoặc có thể xào cùng tỏi và tiêu là bạn đã có một món rau móp muối chua thơm ngon rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Gỏi gà rau móp

Gà mua về làm sạch, sau đó luộc cho chín và để nguội, xé nhỏ. Rau móp đem rửa qua nước sôi rồi để nguội nhằm làm giảm vị chua của rau, sau đó vắt cho khô nước và cắt thành từng đoạn ngắn.

Giã nhuyễn tỏi và ớt, cho ra chén cùng vài muỗng đường, nước mắm, bột ngọt rồi hòa tan. Cho thịt gà đã xé và rau móp vào tô, cho phần nước mắm đã pha vào rồi trộn đều cho thấm gia vị, nếu có rau răm, ngò thì cho vào thêm để phần gỏi thêm ngon nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Canh cá rô rau móp

Cá rô mua về bỏ ruột, cào vảy, rửa sạch và cắt khúc vừa ăn, sau đó ướp trong 20 phút. Rau móp rửa sạch sau đó cắt thành đoạn vừa ăn. Cho nồi lên bếp, phi hành tím thơm rồi cho cà chua, cá vào và đảo đều, sau đó cho nước rồi thêm xốt me, chờ cho nước sôi. Cho rau móp vào, khi nước sôi lần 2, thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, cuối cùng bạn chỉ cần cho rau ngò thái nhuyễn vào là hoàn thành món canh cá rô rau móp ngon miệng.