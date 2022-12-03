Lầm to khi tưởng rằng có thể dựa qua màu sắc chọn lựa ra được trái cây ngon, nhất là đối với 5 loại quả này!

Chọn thực phẩm 03/12/2022 08:19

Khi lựa chọn hoa quả, đừng chỉ nên dựa vào màu sắc của chúng mà hãy tập trung vào cả hình dáng, kích thước cũng như xem những quả đấy có chi tiết đặc biệt gì để nhận biết là trái cây ngon không bạn nhé!

Quả bơ có màu sẫm hơn sẽ chín hơn

Khi chọn bơ, những quả màu có vỏ màu sãm hơn thường sẽ chín hơn, nhưng đối với một số giống bơ thì điều này lại không hoàn toàn đúng. Tuy theo loại giống khac nhau thì bơ chín có vỏ màu nâu hoặc xanh, có giống sẽ là màu xanh đậm, hoặc xanh nhạt, thậm chí còn có giống có đốm vàng. Do đó, khi chọn mua bơ, để biết liệu bơ có chín không hay vẫn còn non thì không thể dựa vào màu sắc.

Cách tốt và hay nhất đó chính là lắc quả bơ lên, nếu bạn có thể nghe thấy tiếng hột bên trong thì đó chính là quả bơ đã chín. Hoặc khi dùng tay ấn vào quả bơ chín, sẽ có cảm giác mềm vừa phải, có độ đàn hồi, đồng thời phần thịt dưới cuống bơ có màu vàng nâu thì khi đó bơ đã chín tới và ăn rất ngon.

Lầm to khi tưởng rằng có thể dựa qua màu sắc chọn lựa ra được trái cây ngon, nhất là đối với 5 loại quả này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có đốm nâu là đu đủ hư, không ngon

Lại một hiểu lầm đáng tiếc có thể khiến bạn để lọt mất quả đu đủ chín tới và thơm ngon. Đốm nâu trên quả đu đủ không hề ảnh hưởng hương vị của nó, thậm chí đu đủ có đốm nâu còn ngọt hơn đu đủ có màu vàng nhạt. Những quả đu đủ có đốm càng to thì càng chín.

Nên chọn đu đủ có màu vàng hoặc cam, hơi mềm. Nếu có đốm nâu xuất hiện thì đu đủ đã chín tới và nên sử dụng sớm để tránh quả đu đủ bị hư.

Lầm to khi tưởng rằng có thể dựa qua màu sắc chọn lựa ra được trái cây ngon, nhất là đối với 5 loại quả này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Màu sắc vàng, xanh hay đỏ không thể nói lên độ chín của xoài, bởi độ chín còn phụ thuộc vào giống của chúng. Do đó khi mua xoài, người tiêu dùng hãy quan sát, nếu thấy xoài mềm, có mùi thơm đặc trưng, có vài đốm thẫm màu trên thân là xoài đã chín. Nên chọn quả xoài còn phần cuống gắn chặt vào thân, đó là quả xoài chín tự nhiên và tươi ngon.

Quả lựu có các vết thẫm màu thường sẽ mọng nước và ngọt hơn

Nếu bạn nghĩ rằng chọn những quả lựu có các vết thẫm màu thường sẽ mọng nước và ngọt hơn thì điều này là hoàn toàn sai lầm đấy! Những quả lựu ngon thường sẽ có màu đo thẫm và khá đều màu, không có các mảng tối màu hay cuống quả không có màu xanh, quả cầm chắc tay và nặng. Trong trường hợp, bạn sờ vào một quả lựu nào đó mà nó đem lại cho bạn cảm giác mềm mềm thì bạn tuyệt đối không nên mua vì đây là quả có thể đã bị ngâm thuốc.

Chanh dây

Nếu bạn chỉ dựa vào đặc điểm khi chín có màu nâu sậm và da nhăn nheo để mua chanh dây thì hoàn toàn thiếu sót. Vì có những loại chanh dây khi chín có màu vàng, nhưng đặc điểm chung là chúng có bề ngoài vỏ nhăn nheo.

Chanh dây còn xanh thì sẽ có màu vỏ xanh, láng bóng. Khi mua hãy chọn quả chắc tay để được nhiều nước, một quả chanh dây chín có đường kính khoảng 8cm thường nặng khoảng 50gram.

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