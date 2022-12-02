Chị em đi chợ có bắt gặp 5 loại cá này thì mua ngay từ ngại ngần chi: vừa thơm ngon lại còn đầy dinh dưỡng

Chọn thực phẩm 02/12/2022 07:53

5 loại cá dưới đây được cho là những loại cá nhiều dinh dưỡng nhất bởi chúng chỉ có thể đánh bắt ngoài tự nhiên, đảm bảo không nuôi nhân tạo.

Cá mòi

Cá mòi có thân màu trắng bạc, nhiều thịt, xương nhỏ nhưng nhiều xương dăm nên không phải ai cũng thích. Cá mòi thường di cư sống ở cả sống và biển. Chúng có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe như sắt, kẽm, canxi... Đặc biệt, hàm lượng canxi trong cá mòi còn cao hơn cả sữa. 85 gram cá mòi có thể cung cấp 325mg canxi (85 gram sữa chỉ chứa 276mg canxi). Loại cá này còn giàu vitamin D và DHA tốt cho phụ nữ mang thai. Cá mòi chứa chứa nhiều protein, giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đây là một loại cá tương đối an toàn, lành mạnh, được đánh bắt từ môi trường tự nhiên.

Chị em đi chợ có bắt gặp 5 loại cá này thì mua ngay từ ngại ngần chi: vừa thơm ngon lại còn đầy dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá hố

Cá hố là loại cá sống ở vùng biển sâu, rất giàu protein và axit béo không bão hòa. Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên. Đồng thời, cá hố so với các loại cá khác như cá hồi, cá ngừ có giá rẻ hơn rất nhiều nên không mấy ai nghĩ đến chuyện tự nuôi chúng.

Ở một vài quốc gia châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc... cá hố khá phổ biến, thường được ăn dưới dạng nướng hay ăn sống. Loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về axit béo loại omega-3 vì vậy sẽ là một lựa chọn thông minh cho các gia đình.

Cá đối

Cá đối sống chủ yếu ở các vùng nước mặn miền duyên hải và nước lợ tại các cửa sông lớn, rất quen thuộc với người Việt chúng ta. Theo y học cổ truyền, cá đối có tác dụng ích khí, cải thiện tiêu hóa và giúp điều trị bệnh viêm đại tràng mãn tính. Người cao tuổi, người ốm yếu và mới khỏi bệnh nên ăn nhiều cá đối để nhanh phục hồi.

Loại cá này cũng sinh sôi khá nhiều, vòng đời ngắn nên hầu như ít bị nhiễm thủy ngân và độc tố, chị em nên mua để ăn thường xuyên vì cũng khá rẻ.

Cá chim biển

Cá chim biển thường ăn các loại cá nhỏ, sứa, tảo biển... Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên chứ hiếm khi nuôi nhân tạo, vì thế bạn có thể yên tâm tiêu thụ chúng.

Ngoài vị ngọt, béo ngậy thì cá chim biển có chứa hàm lượng chất béo cao, hầu hết là các axit béo không no, giàu các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Cá cơm

Cá cơm là một loại cá nhỏ sống ở môi trường nước mặn. Tại Việt Nam, cá cơm phân bố ở hầu hết các vùng biển từ Bắc vào Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, loại cá này chứa hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, chúng chứa chất béo, cholesterol tốt cho tim mạch.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất vào tháng 7/2019. Đặc biệt cá cơm có vòng đời ngắn nên chứa ít độc tố hơn so với các loại cá khác.

Chị em đi chợ có bắt gặp 5 loại cá này thì mua ngay từ ngại ngần chi: vừa thơm ngon lại còn đầy dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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