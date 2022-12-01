6 loại thực phẩm không có gì ngoài collagen, ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ trên 35 tuổi siêu hiệu quả

Hay còn gọi bằng rau chân vịt, loại rau này được các chuyên gia đánh giá là "siêu thực phẩm" vì giàu dưỡng chất mà calo lại rất thấp, có thể ăn nhiều mà không lo béo. Bên cạnh đó, rau bina cũng nhiều chất chống oxy hóa nên giúp phòng ngừa được một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày và đại tràng.

Đặc biệt nhất, trong rau bina sở hữu chất diệp lục và vitamin C – những yếu tố quan trọng giúp cơ thể tăng sinh collagen. Nếu chăm ăn, da dẻ của bạn sẽ ngày càng mịn màng và mái tóc cũng bồng bềnh hơn. Hàm lượng chất diệp lục trong rau bina cao hơn hẳn các loại rau khác, vì vậy hãy thêm vào mâm cơm ngay.

Loại rau này có thể ngăn ngừa sự phân hủy collagen trong cơ thể, cũng như giàu chất diệp lục làm tăng lượng collagen trong da. Ngoài ra, chất diệp lục còn bảo vệ da khỏi các bức xạ tia cực tím có hại, chặn sự phát triển của gốc tự do trong cơ thể và đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Thêm vào đó, bông cải xanh còn chứa hợp chất sulforaphane đặc trưng, giúp cải thiện quá trình lão hóa bằng cách tăng cường các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất này cũng làm chậm các quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn (cải kale)

Đây là một loại rau ăn lá rất tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể. Cải xoăn rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, canxi và các chất dinh dưỡng khác. Tương tự cải bó xôi, cải xoăn là thực phẩm rất ích calo nên đặc biệt tốt cho người muốn bổ sung collagen nhưng ngại tăng cân hay không quen ăn những thực phẩm động vật vừa giàu collagen nhưng cũng giàu chất béo.

Bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng cao các loại vitamin A, C, E cùng lưu huỳnh và kali… không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được chứng minh rất cần thiết cho da. Chúng giúp làm sạch sâu, dưỡng da trắng khỏe, làm đều màu da, trị sẹo thâm và hỗ trợ da khỏe mạnh hơn. Nhờ vậy mà đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Ngoài ra, bắp cải còn được biết đến là "thần dược" làm mát gan nhờ một loại enzyme đặc biệt giải độc gan. Chăm ăn loại rau này sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả, đẩy lùi các loại chất béo nên ngăn ngừa mụn hiệu quả. Bạn có thể ép lấy nước uống hoặc luộc lên đắp mặt nạ cũng rất tốt cho da.

Tỏi

Tỏi là một loại gia vị được sử dụng trong rất nhiều món ăn và hầu như đều có sẵn trong bếp, đây cũng là thực phẩm chứa nhiều collagen bạn cần bổ sung mỗi ngày. Nó có chứa sulfur, là chất giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể và giúp cho da luôn chắc khỏe, mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Trong tỏi còn chứa axit alpha-lipoic và taurine giúp tăng khả năng sản xuất collagen rất hiệu quả. Vì thế đừng quên bổ sung loại thực phẩm giàu collagen tốt cho da giá rẻ này hàng ngày nhé.



Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể.

Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm của đậu nành như sữa, đậu hũ, natto… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.