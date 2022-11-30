4 món ăn bổ sung nhiều sắt cho cơ thể, thậm chí còn cung cấp sắt cao hơn cả thịt

Một thông tin vô cùng hữu ích dành cho những người thiếu máu thì, tiết vịt có hàm lượng sắt vô cùng dồi dào khoảng 30,5 mg / ha, gấp 12 lần so với thịt lợn (khoảng 2,4 mg / ha), gấp 1,2 lần tiết gà và tiết lợn (khoảng 25 mg / ha). Hectare). Bên cạnh đó, chất sắt trong máu động vật là sắt heme, có lợi cho quá trình hấp thụ của cơ thể và là thực phẩm tuyệt vời để bổ sung sắt .

Tiết vịt phù hợp với những người muốn tăng cân, cần bổ sung nhiều dưỡng chất để có thân hình đẹp và cân đối hơn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tiết vịt chứa rất nhiều sắt, nếu cơ thể người không hấp thụ hết sắt sẽ kết hợp với sunfua trong ruột già tạo ra sunfua sắt và dẫn đến hiện tượng phân đen, đây là hiện tượng bình thường.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Đại học Y khoa Emory (Mỹ), protein có tác dụng rất tốt trong việc khử trùng, loại bỏ vi khuẩn và nhuận đường ruột. Mà tiết bị là nguồn thực phẩm giàu protein. Ngoài ra, tiết vịt cũng là món ăn cung cấp lượng phốt pho, natri dồi dào cho cơ thể, giúp loại bỏ các độc tố, tốt cho máu.

Một số món ăn bạn có thể tham khảo như: canh tiết vịt măng chua, dồi huyết, cháo lòng...

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Cá chạch

Cá chạch là thực phẩm có nguồn canxi dồi dào. Nếu so sánh cùng trọng lượng thì tỷ lệ canxi trong cá chạch còn nhiều gấp 6 lần cá chép và gấp 10 lần mực/bạch tuộc. Ăn cá chạch cũng là cách giúp cơ thể hấp thụ tối đa vitamin D.

Bên cạnh đó, nó còn giúp cải thiện sức đề kháng, tăng khả năng kháng virus cho cơ thể. Đây cũng là món có lượng protein cao, ít chất béo.

Loại cá này rất giàu lysine. Đây là thành phần thiết yếu để hình thành ‘con giống’ của nam giới. Do đó, ăn cá chạch thường xuyên vừa giúp thúc đẩy sự hình thành số lượng vừa giúp cải thiện chất lượng ‘tinh binh’.

Mặt khác, món này cũng có thể hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ mạch máu. Đó là nhờ chất arginine. Chất này có thể được tế bào nội mô mạch chuyển thành nitric oxide. Yếu tố này làm giãn nội mô mạch máu, giúp làm giãn mạch, hỗ trợ cân bằng huyết áp và tăng tính đàn hồi của mạch máu.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy, cá chạch rất giàu vitamin A, B, C và canxi, sắt… Đây là những chất cần thiết cho cơ thể nhằm góp phần phòng khối u hiệu quả.

Khoai tây

Một củ khoai tây lớn, chưa gọt vỏ (khoảng 295 gram) có thể cung cấp 3,2 mg sắt. Lượng sắt trong khoai tây tập trung nhiều ở phần vỏ. Nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy một củ khoai tây cỡ to nướng chín có thể cung cấp lượng sắt nhiều gấp 3 lần so với 84 gram thịt gà.

Ngoài ra, khoai tây còn có thể dáp ứng 46% nhu cầu vitamin C, B6 và kali hàng ngày của cơ thể, giúp tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động của các cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ

Đậu phụ là món ăn dân dã, giá rẻ được nhiều người ưa chuộng. Đậu phụ chứa nhiều đạm thực vật, có thể sử dụng thay thế thịt và tốt cho sức khỏe.

Có thể bạn chưa biết, đậu cũng là món có chứa nhiều sắt. Nửa cốc đậu phụ có thể cung cấp 20% nhu cầu sắt trong một ngày.