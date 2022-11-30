Đừng phí tiền mua nếu bạn bắt gặp tỏi có 4 dấu hiệu này: ít giá trị dinh dưỡng, giảm độ ngon của món ăn, dễ mốc và hư hỏng

Tỏi là gia vị có mặt trong mọi căn bếp, thế nhưng để chọn mua được tỏi ngon bạn nhớ lưu ý 4 điều này, lỡ phạm phải sai lầm vừa mất tiền vừa chả có dinh dưỡng gì.

Những củ tỏi há miệng

Có nhiều người khi mua tỏi thường thích chọn những củ há miệng tức là những củ có các tép tỏi nứt ra khỏi củ, lớp vỏ bao phủ đã bong ra. Những củ này tuy dễ bóc nhỏ nhưng để bảo quản nó lại gặp khó khăn. Lý do là bởi những củ tỏi có lớp vỏ bọc chặt, không dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí nên loại tỏi này có thể bảo quản được lâu hơn.

Trong khi đó, tỏi há miệng để lâu sẽ dễ bị nấm mốc, hư hỏng nên nếu mua về bạn phải ăn càng sớm càng tốt.

Nếu mua ít, ăn trong vài ngày thì có thể mua tỏi này còn nếu mua nhiều thì tốt nhất hãy mua những củ còn nguyên vỏ lụa bọc kín nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi mọc mầm

Mặc dù tỏi mọc mầm không tạo ra chất độc hại như khoai tây mọc mầm nhưng mùi vị tổng thể và giá trị dinh dưỡng của nó sẽ giảm đi. Loại tỏi này có thể ăn nhưng tốt nhất không nên mua vì không giữ được lâu, dễ bị thối, mốc.

Tỏi có màu quá trắng

Tỏi có nhiều loại, mỗi loại lại có hình dáng khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Những củ tỏi có màu trắng thường trông hấp dẫn, bắt mắt thế nhưng bạn không nên mua chúng. Lý do là giá trị dinh dưỡng của những củ tỏi trắng tinh thường thấp hơn nên tốt nhất bạn nên chọn những củ có vỏ màu tím.

Củ tỏi có vỏ tím có chức năng khử trùng mạnh hơn và hương vị tỏi đậm đà hơn. Nó không chỉ có hương vị thơm ngon hơn mà còn bổ dưỡng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi quá mềm

Khi mua tỏi, bạn không nên chỉ nhìn bề ngoài mà còn phải sờ vào củ tỏi để biết tỏi mềm hay cứng. Nói chung tỏi mềm rất có thể là tỏi bị mốc hoặc bị hỏng. Tỏi ta phải chọn những củ cứng và chắc hơn, loại tỏi này càng tươi và bảo quản được lâu hơn.

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