Bí quyết chọn chanh dây ngon ngọt, chọn quả nào ăn đáng tiền quả nấy!

Chị em có thể kham khảo những mẹo dưới đây khi mua chanh dây để 'tuyển chọn' được những quả chanh dây chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo.

Nhìn vào vỏ ngoài của quả chanh leo

Quả chanh leo khi chín thường có màu đỏ tím, sự phân bố màu sắc trên vỏ rất đồng đều. Nhìn tổng thể, quả sẽ có vỏ màu đỏ tím đẹp mắt.

Nhìn vỏ chanh leo có độ bóng và có màu đỏ tím đậm nghĩa là thời gian tiếp xúc ánh sáng dài, quả sẽ chín và vị ngon ngọt hơn.

Tránh chọn những quả có màu sắc loang lổ, không đều, xanh tím hoặc xanh vàng.



Ảnh minh họa: Internet

Chạm bằng tay và cảm nhận

Người ta nói rằng những gì cầm trên tay mới là thật. Khi mua trái cây, người ta thường dùng tay chạm vào nó và cân trọng lượng của trái cây để đánh giá độ tươi và tốt hay xấu của nó. Thủ thuật này cũng phù hợp cho việc lựa chọn chanh leo.

Các quả chanh leo nói chung đều có cùng kích thước và ngoại hình tương tự, quả nặng hơn, thịt bên trong sẽ tương đối nhiều và độ chín tương đối cao, bởi nó có độ ẩm và đường ngọt ở đó, nên sẽ nặng hơn.

Hơn nữa, cầm trái chanh leo trong lòng bàn tay, bạn có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Cảm giác thoải mái cho bạn hiểu rõ hơn về nó. Điều đáng nói là chanh leo mới hái nhiều nước, nhưng sau vài ngày, vỏ sẽ hơi co lại, do đó một số nếp nhăn sẽ hình thành, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị ngọt và ngon của chanh leo.

Còn nếu quả mà nặng tay, da trơn thì thường là chanh leo trồng ngoài bắc hoặc còn non, chưa già, vỏ dầy, ruột ít không ngon, không đậm và thơm bằng.

Kích thước chanh dây

Quả chanh dây có kích thước khác nhau tùy theo giống, vì vậy kích thước không quyết định đến mùi vị của quả chanh dây. Tuy nhiên, bạn nên chọn mua những quả chanh dây to. Chanh dây có xu hướng chứa nhiều nước hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương

Chanh leo chín tự nhiên sẽ có mùi thơm dễ nhận thấy. Bạn chỉ cần đưa quả chanh leo lên gần mũi là có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng.

Tránh mua những quả chanh leo có mùi lạ, ngửi thấy mùi chua. Đấy là những quả để lâu ngày, không còn tươi ngon.

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