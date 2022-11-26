Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều rất thích những miếng dưa hấu ngọt ngào. Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu về cách tránh những sai lầm khi mua loại trái cây ngon ngọt này.

Nitơ là nguyên tố quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, những người trồng dưa hấu có xu hướng vượt quá định mức có thể chấp nhận được vì thủ thuật này giúp họ có được quả to nặng hơn. Người mua có thể bị ngộ độc sau khi ăn loại dưa hấu này. Đó là lý do tại sao khi cắt trái cây, hãy chú ý đến màu sắc của vỏ, nó không được có màu vàng, trong khi thịt quả không được có các sọc trắng mới an toàn.

2. Kiểm tra xem dưa hấu có bị thủng lỗ không

Một số người cho rằng những lỗ thủng trên dưa hấu là dấu vết từ côn trùng chứ không phải do kim tiêm nitrat, nhưng vẫn cố gắng tránh xa trái cây có lỗ thủng. Ngay cả khi bên trong quả vẫn ngon nhưng một phần thịt của nó sẽ bị hư hỏng vì lỗ thủng đó.

3. Đừng ăn dưa hấu có phần giữa to và rỗng

Các vết nứt trên cùi chứng tỏ quả đã quá chín hoặc có chứa hormone tăng trưởng. Dưa hấu quá chín có thể hơi đắng, trong khi dưa hấu có hormone tăng trưởng có thể gây ngộ độc. Đó là lý do tại sao tốt hơn là không nên ăn nếu bạn thấy trái trong tình trạng này.

4. Cho một phần cùi vào nước trước khi ăn dưa hấu

Bạn có thể kiểm tra nồng độ nitrat trong dưa hấu và tránh ngộ độc bằng cách cho một ít cùi của nó vào nước sạch ở nhiệt độ phòng. Nếu quả có nguy cơ gây ngộ độc, nước sẽ chuyển sang màu hồng tươi và tốt hơn hết bạn nên vứt quả dưa đi.

5. Một quả dưa hấu quá nhẹ khi bạn nhấc nó lên

Đôi khi, ngay cả vỏ đẹp và mịn, màu vàng và phần đuôi khô cũng không thể đảm bảo rằng dưa hấu này ngon. Hãy nhớ luôn cân nó trước khi mua, quả phải dày và nặng mới ngon. Một quả chín sẽ khá nặng khi bạn nhấc nó lên.

Cách chọn dưa hấu ngon

1. Chọn một quả dưa hấu không có vết lõm

Một quả dưa hấu chín và ngọt phải bóng, nhẵn và không có vết hư hỏng có thể nhìn thấy được. Vết lõm nhỏ có thể là kết quả của một cú đánh, va vào quả. Quá trình hư hỏng diễn ra nhanh hơn ở những vị trí có vết lõm này và khả năng cao là bạn sẽ ném cả quả dưa hấu vào thùng rác.

2. Bạn không nên sợ những lỗ nhỏ và nông trên vỏ

Nhiều người tiêu dùng cho rằng những lỗ này là dấu vết của kim tiêm của người trồng dưa hấu để tiêm nitrat vào dưa hấu. Tuy nhiên, nếu các lỗ không đi hết vỏ quả, bạn không nên sợ chúng vì đây là dấu vết do ấu trùng của giun xoắn để lại và chúng không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hương vị của quả.

3. Khi chọn dưa hấu, hãy tìm những vết nhỏ màu be trên vỏ

Những "vết sẹo" màu be này trên vỏ mịn của quả dưa hấu là nơi ong 'nếm' cùi. Những quả dưa hấu này thường rất ngọt.

4. Một quả dưa hấu chín nặng 9 lbs (4kg) phải có chu vi từ 25 in (khoảng 64 cm) trở lên

Theo một công bố năm 1986 trên tạp chí Young Technician của Liên Xô cũ , một quả dưa hấu chín nặng 9 pound (4 kg) phải có chu vi từ 25 inch (64 cm) trở lên. Những quả dưa hấu này chín và ngọt.

5. Đuôi dưa hấu và vùng cố định của nó với thân phải khô

Những quả dưa hấu có phần đuôi còn xanh và tươi là dưa chưa chín. Bạn hãy chọn những quả dưa hấu có phần đuôi khô. Nếu quả không có đuôi, hãy chú ý đến khu vực cố định của nó với thân, nó phải có màu nâu.

6. Chọn dưa hấu có đốm vàng sáng nhất trên vỏ

Một đốm màu vàng trên vỏ là mặt mà quả dưa hấu nằm trên mặt đất. Nó càng chín lâu, nó sẽ càng ngọt. Dưa chín luôn có những đốm màu vàng kem hoặc vàng cam.

7. Cố gắng không mua dưa hấu đã cắt trước

Chỉ mua dưa hấu nguyên quả vì khi cắt bằng dao, vi sinh vật từ lưỡi dao sẽ xâm nhập vào quả. Chúng nhanh chóng sinh sản trong môi trường ngọt ngào và ấm áp này, đặc biệt là dưới lớp màng bám và những thứ này có thể gây ra các bệnh về đường ruột.

Theo Brightside