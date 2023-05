Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều rất thích những miếng dưa hấu ngọt ngào. Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu về cách tránh những sai lầm khi mua loại trái cây ngon ngọt này.

Nitơ là nguyên tố quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, những người trồng dưa hấu có xu hướng vượt quá định mức có thể chấp nhận được vì thủ thuật này giúp họ có được quả to nặng hơn. Người mua có thể bị ngộ độc sau khi ăn loại dưa hấu này. Đó là lý do tại sao khi cắt trái cây, hãy chú ý đến màu sắc của vỏ, nó không được có màu vàng, trong khi thịt quả không được có các sọc trắng mới an toàn.