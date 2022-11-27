Những bộ phận của rau củ quả gây hại cho sức khỏe - khi ăn nhớ loại bỏ ngay đừng tiếc làm chi!

Có thể bạn đã từng nghe hoặc chưa biết, trong hạt táo có chứa các chất độc cyanid. Cụ thể hơn, chúng có chứa amygdalin, một chất có thể giải phóng cyanid khi tiếp xúc với các enzyme tiêu hóa của đường ruột.

Bình thường, lớp vỏ ngoài rắn chắc của hạt táo giúp ngăn cản hiện tượng này xảy ra, trừ khi bạn nhai nát hạt táo trước khi nuốt nó vào bụng. Bạn sẽ phải tiêu thụ khoảng 200 hạt táo được nhai kỹ để có thể tạo ra một liều cyanid đủ để gây tử vong. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên loại bỏ hạt táo trước khi ăn bởi đơn giản là chúng cũng có vị không hề hấp dẫn.

Khi hạt lạc mọc mầm, không chỉ việc giá trị dinh dưỡng giảm xuống đáng kể mà vỏ lạc bên ngoài đã bị phá hủy, rất dễ dẫn đến nhiễm nấm mốc, tạo ra aflatoxin, một tác nhân gây ung thư gan rất lớn.

Đây là loại độc tố tồn tại rất bền ở nhiệt độ cao cho nên khi đun nấu, mặc dù các bào tử nấm đều bị tiêu diệt nhưng độc tố của chúng vẫn không bị phá hủy hoàn toàn.

Cành và mầm khoai tây

Khoai tây nằm trong họ Cà và dĩ nhiên nó cũng chứa độc tố Solanin như những loài cây họ cà khác. Chất độc này chủ yếu được tìm thấy ở cành và mầm của khoai tây, do đó khi nấu ăn cần cắt bỏ các bộ phận này. Ngoài ra, những củ khoai tây còn xanh cũng chứa nhiều độc tố Solanin gây hại cho sức khỏe nên bạn tuyệt đối không nên dùng khi khoai chưa chín.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng ăn khoai tây mọc mầm khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Do đó, phụ nữ mang thai có thể đặc biệt hưởng lợi khi tránh khoai tây mọc mầm.

Ảnh minh họa: Internet

Lá cà chua

Lá cà chua có chứa một lượng nhỏ solanin và tomatin có thể gây rối loạn tiêu hóa nếu ăn quá nhiều một lúc (liều tối thiểu để gây tử vong vào khoảng hơn 450 gram).

Hạt củ đậu

Theo GS, TS Đỗ Tất Lợi - Nhà nghiên cứu dược học nổi tiếng, "cây đại thụ" của nền y học cổ truyền Việt Nam, Củ đậu thuộc họ cánh bướm Fabacede. Cây này cho rễ củ ăn được nhưng lá và hạt có chất độc tên là Rotenon tập trung trong hạt củ đậu và trong lá. Chất này thường được sản xuất thuốc trừ sâu và chữa bệnh ngoài da (ghẻ, lở).

Nếu ăn phải hạt củ đậu thì sau 5-40 phút sẽ có biểu hiện ngộ độc. Triệu trứng diễn biến nhanh và có thể tử vọng từ 2-5 giờ. Nếu may mắn sống sót vẫn có thể để lại di chứng. Các mẹ nên tuyệt đối tránh xa.

Quả của cây măng tây

Măng tây thường cho ra những quả mọng có màu đỏ nhìn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu ăn phải nó sẽ khiến bạn khó chịu bởi có độc tố Sapogenin – gây ngộ độc. Nó sẽ khiến bạn nôn mửa, tiêu chảy và mệt mỏi.