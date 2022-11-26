Nhân viên tiết lộ 3 món ăn "bẩn nhất" tốt nhất không nên ăn trong nhà hàng

Nếu bạn là người thường xuyên đi ăn ngoài, đặc biệt là ở các nhà hàng buffet tốt nhất nên tránh 3 món ăn này vì bạn không biết chúng 'bẩn' như thế nào đâu.

Hàu sống

Dù ăn hàu sống ở nhà hay nhà hàng thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cực cao. Nguyên nhân bởi hầu hết hàu đều sống ở các vùng nước có chứa vi khuẩn Vibrio.

Có khoảng 80.000 người Mỹ mỗi năm bị mắc bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra, trung bình có 100 người tử vong mỗi năm vì loại vi khuẩn này. Nó có thể khiến bạn nôn ói, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi một số người nhiễm Vibrio chỉ có các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm thì những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương da và thậm chí có thể phải cắt cụt chi.

Một đầu bếp được đào tạo bởi Cordon Bleu Mark Nichols cũng cho biết, mình không bao giờ gọi hàu ở bất cứ nhà hàng nào nếu như không biết nguồn gốc của những con hàu đó và chúng được bảo quản như thế nào, nếu ăn phải những loại hàu không được bảo quản đúng cách thì việc ăn sống có thể giết chết bạn.

Tiết vịt

Nếu là một tín đồ của các món lẩu vịt, chắc chắn bạn sẽ không thể quên gọi tiết vịt mỗi khi ăn trong nhà hàng. Quá trình để làm tiết động vật thật sự cần đảm bảo vệ sinh nếu không sẽ dễ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng không thể đảm bảo độ sạch sẽ cho mỗi lần làm. Thậm chí, tiết vịt còn được pha tạp chất hoặc được dùng tiết của loại động vật khác pha thay thế. Tốt nhất, bạn cũng không nên gọi tiết vịt khi ăn lẩu nếu không rõ nguồn gốc.

Các món salad

Theo tờ The New York Times, không có gì bất ngờ nếu quầy salad chứa các loại rau còn thừa từ ngày hôm trước. Được bảo quản trong tủ lạnh và sau đó được đem ra bán cho khách vào ngày hôm sau. Thậm chí, nhiều nhân viên còn chỉ quan tâm đến việc đổ đầy rau vào hộp chứ không quan tâm đến việc rửa chúng.

Theo chuyên gia, nếu bạn quan sát thấy rau đã héo, không còn tươi ngon, có chứa những chất lỏng kỳ lạ thì không nên tiếp tục sử dụng vì đó là dấu hiệu cho thấy món salad đã để quá lâu và có thể biến thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Tốt nhất là bạn nên báo lại với nhân viên của nhà hàng để họ kịp thời can thiệp.

Tổng hợp các loại rau có mặt ở khắp các chợ Việt được ví như "thuốc kháng sinh", phòng ngừa vô số các loại bệnh Bạn có thể phòng ngừa được các bệnh về tim mạch, tránh xa các tế bào ung thư, kiểm soát lượng đường trong máu bằng việc ăn thêm những loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vien-tiet-lo-3-mon-an-ban-nhat-tot-nhat-khong-nen-an-trong-nha-hang-528700.html