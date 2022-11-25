Tổng hợp các loại rau có mặt ở khắp các chợ Việt được ví như "thuốc kháng sinh", phòng ngừa vô số các loại bệnh

Chọn thực phẩm 25/11/2022 07:46

Bạn có thể phòng ngừa được các bệnh về tim mạch, tránh xa các tế bào ung thư, kiểm soát lượng đường trong máu bằng việc ăn thêm những loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày đấy.

Rau cải ngồng

Cứ mỗi 100g cải ngồng sẽ có khoảng 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa nhiễm trùng, chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Vào mùa đông, bổ sung vitamin C sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Vitamin B6 có trong rau cải ngồng giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và điều chỉnh lượng đường trong máu. Cải ngồng cũng là thực phẩm không chứa cholesterol. Điều này tốt cho người bị bệnh cao huyết áp – đối tượng dễ gặp phải nguy cơ về bệnh tim mạch.

Tổng hợp các loại rau có mặt ở khắp các chợ Việt được ví như 'thuốc kháng sinh', phòng ngừa vô số các loại bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thì là

Đây là loại rau thường gặp hằng ngày. Nó có mùi vị rất đặc biệt, thường được chế biến cùng các món tanh. Có người thích nhưng cũng có những người không thể ăn được loại rau này.

Trên thực tế, thì là không chỉ có thể dùng làm chất tạo hương vị trong các món ăn, nó còn có tác dụng diệt vi khuẩn trong dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn E.coli. Khi ăn vào, thì là có thể làm cho cơ thể chúng ta sạch hơn, loại bỏ một số “rác” và chất độc ra ngoài, giúp cho sức khoẻ ngày càng tốt hơn.

Bắp cải

Đây là loại rau quen thuộc với người Việt chúng ta. Trong bắp cải có nhiều chất xơ, vitamin K và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ăn nhiều bắp cải không chỉ tốt cho da, thị lực, xương khớp mà còn củng cố lớp màng chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự hình thành khối u.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: Chất indoles và isothiocyanates trong bắp cải có thể ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại tế bào K như K bàng quang, đại tràng, vú, gan, phổi và dạ dày.

Bên cạnh đó, hợp chất sulforaphane còn có tác dụng ức chế histone deacetylase (HDAC). Đây là loại enzyme nguy hiểm chuyên chịu trách nhiệm về sự phát triển của khối u.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Nutrition chứng minh: Nước ép bắp cải có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào K vú. Ăn bắp cải trong giai đoạn thanh thiếu niên có thể làm giảm 72% nguy cơ K vú.

Tổng hợp các loại rau có mặt ở khắp các chợ Việt được ví như 'thuốc kháng sinh', phòng ngừa vô số các loại bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xoong

Loại rau này có chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Những chất này có tác dụng hạn chế nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, các vấn đề liên quan đến thị lực. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Rau sam

Rau sam là một loại cây phổ biến, có thể gặp ở khắp mọi miền đất nước, kể cả một số công viên hay ven đường ở các thành phố, đặc biệt nó rất phổ biến trên đồng ruộng. Loại cây mọc dại này có giá trị dinh dưỡng rất cao, mùi vị khi ăn vào cũng rất ngon. Rau sam có giá trị y học cao và cũng là một loại “thuốc kháng sinh” tự nhiên, đối với những người bị tổn thương đường tiêu hóa hoặc đường tiêu hóa yếu, nếu thường xuyên ăn một ít rau sam có thể bảo vệ dạ dày và đường ruột. Nó có tác dụng tốt đối với chứng khó tiêu và táo bón. Các chất dinh dưỡng có trong rau sam cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa ung thư.

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