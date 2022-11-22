6 ích lợi vàng của súp lơ xanh mà nhiều chị em không nên bỏ qua

Chọn thực phẩm 22/11/2022 19:33

Lượng chất xơ trong súp lơ xanh không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn có nhiều tác dụng hơn thế.

Thải độc tố trong cơ thể

Cũng như những loại rau củ khác, súp lơ chứa hàm lượng chất xơ cực kì cao, giúp gan phân giải những chất độc hại, dư thừa rồi thải chúng ra bên ngoài cơ thể thông qua hệ bài tiết. Bổ sung súp lơ hằng ngày cũng là một trong những phương pháp giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân

Súp lơ chứa rất ít calo (khoảng 25 calor/100g súp lơ) và rất dồi dào về hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, súp lơ gần như không chứa chất béo, hàm lượng đường và carbohydrate vô cùng thấp. Vì thế, những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân thì không thể bỏ qua súp lơ trong thực đơn hằng ngày.

Bên cạnh đó, súp lơ còn giải quyết nhanh các vấn đề về táo bón, giúp cho hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và "tống khứ" nhanh các chất thải ra khỏi cơ thể.

Súp lơ có thể giảm nguy cơ ung thư

Ăn nhiều rau thuộc họ rau cải như súp lơ được minh chứng là sẽ làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Sulforaphane, chất làm cho súp lơ có vị hơi đắng là chất làm cho súp lơ có khả năng chống lại rất nhiều bệnh tật.

Các nghiên cứu chứng minh rằng, phụ nữ ăn nhiều hơn 5 khẩu phần rau thuộc họ rau cải một tuần có nguy cơ bị ung thư phổi thấp hơn. Nghiên cứu cũng chứng minh được rằng phụ nữ ăn nhiều rau thuộc họ rau cải cũng ít gặp phải nguy cơ được chẩn đoán ung thư đại trực tràng hơn.

Tăng khả năng kiểm soát đường huyết

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Sử dụng bông cải xanh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường. Cơ chế của các hợp chất vẫn chưa rõ ràng nhưng dường như có liên quan đến các chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh.

Tình trạng đề kháng insulin được cải thiện đáng kể ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có sử dụng bông cải xanh. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nồng độ đường huyết và mức độ tổn thương tế bào tụy ở chuột giảm đáng kể khi được cho ăn các chất chiết xuất từ bông cải xanh. Nguồn chất xơ từ bông cải xanh cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Súp lơ xanh giúp chữa bệnh viêm khớp - đau khớp

Hợp chất có trong súp lơ xanh giúp ngăn chặn một loại enzyme phá hoại sụn khớp, có thể làm chậm và thậm chí ngăn ngừa bệnh viêm xương khớp, theo một nghiên cứu cụ thể tại Anh.

Sau những nghiên cứu thành công trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu của ĐH East Anglia (Anh) đã tiến hành thử nghiệm trên người. Họ yêu cầu 20 người bị bệnh viêm khớp ăn súp lơ xanh với 100g/ngày và thực hiện đều đặn trong vòng 2 tuần.

So sánh với 20 bệnh nhân đã được thay khớp gối mà không tham gia vào chế độ ăn uống, kết quả cho thấy chất sulforaphane có trong súp lơ xanh đã đi đến nơi cần thiết trong các khớp và tạo ra những thay đổi có lợi ở cấp độ tế bào.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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