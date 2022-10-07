Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết

Một nghiên cứu thí điểm ngẫu nhiên phát hiện ra rằng nước ép của củ dền sống và nấu chín đều cải thiện huyết áp. Tuy nhiên, nước ép sống có tác động lớn hơn đến huyết áp.

Những loại rau ít calo, nhiều màu sắc này không chỉ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe mà còn có thể giúp hỗ trợ giảm huyết áp.

Lựu là trái cây phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, nhất là những người bị huyết áo cao. Bản thân nước ép lựu được xem là chất ức chế man chuyển tự nhiên và làm giảm huyết áp trong thời gian ngắn.

Củ dền rất giàu nitrat, một hợp chất được biết là có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những lợi ích này lớn hơn tác dụng của nitrat đơn thuần.

Nước ép lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn gấp nhiều lần so với những loại nước ép khác. Ngoài khả năng làm giảm huyết áp, nước ép lựu mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da, vóc dáng. Vậy nên, chị em đang có nhu cầu “trùng tu” lại nhan sắc của mình trong mùa dịch, đừng bỏ qua nước ép lựu nha.

Nước ép cà chua

Cà chua chứa nhiều carotenoid, vitamin A, canxi và axit gamma-aminobutyric có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch. Một nghiên cứu được thực hiện ở Kuriyama, Hokkaido, Nhật Bản cho thấy uống nước ép cà chua không muối có thể cải thiện huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đồng thời cũng làm giảm mức LDL-C huyết thanh ở những người bị rối loạn lipid máu.

Nước ép mận khô

Nước ép mận từ lâu đã được biết đến để giúp giảm táo bón. Nhưng một trong những lợi ích sức khỏe khác của loại nước ép này mà ít được biết đến là hỗ trợ giảm huyết áp.

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Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã so sánh ba nhóm: Một nhóm ăn ba quả mận khô mỗi ngày, nhóm thứ hai ăn sáu quả mận khô mỗi ngày và nhóm thứ ba không ăn bất kỳ quả mận khô nào.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng huyết áp giảm đáng kể ở những người ăn 3 quả mận khô mỗi ngày. Những người ăn sáu quả mận khô mỗi ngày đã giảm thêm huyết áp tâm thu. Hơn nữa, cả liều lượng 3 và 6 quả mận khô cũng hỗ trợ làm giảm cholesterol LDL. Để tận dụng những tác dụng này, hãy uống một ly nước ép mận 100% hoặc tự pha chế mận khô.

Nước chanh, cam, bưởi

Trái cây họ cam chanh giàu vitamin C. Chúng là chất chống oxy hóa tự nhiên, đặc biệt tốt cho tim mạch và những tổn thương khác của mạch máu.

Với những người cao huyết áp, thừa cân, tiểu đường nên uống nước cam chanh mỗi ngày. Lưu ý không nên thêm quá nhiều đường. Tốt hơn nữa, bệnh nhân nên đan xen sử dụng những loại nước ép khác để tăng bổ sung viamin, khoáng chất có lợi cho cơ thể.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn