Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết

Chọn thực phẩm 07/10/2022 18:36

Khi huyết áp bất thường dẫn đến nhiều biến chứng không mong muốn, thì hãy tham khảo các loại đồ uống dưới đây.

Nước ép củ dền đỏ

Những loại rau ít calo, nhiều màu sắc này không chỉ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe mà còn có thể giúp hỗ trợ giảm huyết áp.

Một nghiên cứu thí điểm ngẫu nhiên phát hiện ra rằng nước ép của củ dền sống và nấu chín đều cải thiện huyết áp. Tuy nhiên, nước ép sống có tác động lớn hơn đến huyết áp.

Củ dền rất giàu nitrat, một hợp chất được biết là có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những lợi ích này lớn hơn tác dụng của nitrat đơn thuần.

Nước ép lựu

Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lựu là trái cây phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, nhất là những người bị huyết áo cao. Bản thân nước ép lựu được xem là chất ức chế man chuyển tự nhiên và làm giảm huyết áp trong thời gian ngắn.

Nước ép lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn gấp nhiều lần so với những loại nước ép khác. Ngoài khả năng làm giảm huyết áp, nước ép lựu mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da, vóc dáng. Vậy nên, chị em đang có nhu cầu “trùng tu” lại nhan sắc của mình trong mùa dịch, đừng bỏ qua nước ép lựu nha.

Nước ép cà chua

Cà chua chứa nhiều carotenoid, vitamin A, canxi và axit gamma-aminobutyric có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch. Một nghiên cứu được thực hiện ở Kuriyama, Hokkaido, Nhật Bản cho thấy uống nước ép cà chua không muối có thể cải thiện huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đồng thời cũng làm giảm mức LDL-C huyết thanh ở những người bị rối loạn lipid máu.

Nước ép mận khô

Nước ép mận từ lâu đã được biết đến để giúp giảm táo bón. Nhưng một trong những lợi ích sức khỏe khác của loại nước ép này mà ít được biết đến là hỗ trợ giảm huyết áp.

Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã so sánh ba nhóm: Một nhóm ăn ba quả mận khô mỗi ngày, nhóm thứ hai ăn sáu quả mận khô mỗi ngày và nhóm thứ ba không ăn bất kỳ quả mận khô nào.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng huyết áp giảm đáng kể ở những người ăn 3 quả mận khô mỗi ngày. Những người ăn sáu quả mận khô mỗi ngày đã giảm thêm huyết áp tâm thu. Hơn nữa, cả liều lượng 3 và 6 quả mận khô cũng hỗ trợ làm giảm cholesterol LDL. Để tận dụng những tác dụng này, hãy uống một ly nước ép mận 100% hoặc tự pha chế mận khô.

Nước chanh, cam, bưởi

Trái cây họ cam chanh giàu vitamin C. Chúng là chất chống oxy hóa tự nhiên, đặc biệt tốt cho tim mạch và những tổn thương khác của mạch máu. 

Với những người cao huyết áp, thừa cân, tiểu đường nên uống nước cam chanh mỗi ngày. Lưu ý không nên thêm quá nhiều đường. Tốt hơn nữa, bệnh nhân nên đan xen sử dụng những loại nước ép khác để tăng bổ sung viamin, khoáng chất có lợi cho cơ thể.

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

Lợi ích kì diệu của việc hạn chế sử dụng đường trong cuộc sống mà chúng ta không nên bỏ qua

Lợi ích kì diệu của việc hạn chế sử dụng đường trong cuộc sống mà chúng ta không nên bỏ qua

Nếu bạn đang thử thách bản thân bằng cách giảm bớt lượng đường trong cơ thể, thì bạn đã đạt được kết quả gì rồi?

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng và sức khỏe sức khỏe tốt cao huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 46 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài