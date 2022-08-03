Muốn đẩy chậm quá trình lão hóa da, chị em cần chọn ngay cho mình những trà dưỡng chất nào?

Dinh dưỡng 03/08/2022 18:00

Dưới đây là các loại trà giúp đẩy chậm quá trình lão hóa da cho phụ nữ.

Trà tầm xuân 

Đứng đầu trong bẳng xếp hạng các loại trà đẹp da chính là trà tầm xuân. Trà tầm xuân chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất, dầu tự nhiên và các chất chống oxy hoá cao là bài thuốc tuyệt vời giúp làn da trắng sáng, căng mịn, thúc đẩy tái tạo tế bào da, và ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hoá sớm. Được xem là loại trà có tác dụng chống lão hóa tuyệt vời nhất nhờ hàm lượng vitamin C cao giúp kích thích sản sinh collagen, vitamin A và lycopene bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời – nguyên nhân chính gây nên lão hóa sớm.

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Khi dùng tầm xuân làm trà, bạn nên ngâm quả tầm xuân trong nước nóng hoặc đun sôi cùng nước từ 10-15 phút. Tầm xuân có vị chua nhẹ, hơi chát nên bạn có thể thêm vài thìa mật ong cho dễ uống.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc đứng đầu trong danh sách các loại trà chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol, zeaxanthine và lutein... Sẽ chống lại quá trình hoạt động của các gốc tự do để bảo vệ da khỏi các tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa da. Đồng thời, ức chế sự hình thành melanin để ngăn ngừa và làm mờ nám, sạm, đốm nâu... dưỡng da trắng sáng rạng ngời.

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa còn có tính chống nấm, vi khuẩn hay viêm, ngăn chặn các vấn đề về da, bảo vệ làn da khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc có thể cấp nước cho da khô, hồi sinh làn da căng mịn và mềm mại. Đồng thời, các chất chống oxy hóa từ trà hoa cúc còn bảo vệ da khỏi các nguy cơ tiếp xúc với tia cực tím, chống hiện tượng xỉn màu trở lại.

Trà dâm bụt

​​Trà Hibiscus hay còn gọi là trà dâm bụt được làm từ hoa dâm bụt có màu đỏ tươi và hương thơm đặc trưng. Hợp chất có trong loại trà này giúp tăng độ đàn hồi của da, mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên.

Nó còn làm giảm các vùng da bị lão hóa và các tổn thương trên da do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, hoa dâm bụt còn chứa một lượng chất nhầy cao, hoạt động như một chất giữ ẩm tự nhiên.

Trà trắng

Trà trắng là loại trà trải qua ít công đoạn chế biến nhất và chứa một lượng chất chống oxy hóa cao. Nó chứa elastin và collagen giúp tăng độ đàn hồi của da, nhanh lành vết thương, ngăn ngừa lão hóa sớm. Trà trắng cũng rất tốt cho răng và xương.

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Ảnh minh họa: Internet

Trà Rooibos

Rooibos là một loại trà thảo mộc màu đỏ, được làm từ lá lên men của cây bụi Aspalathus linearis, một loại cây thường được tìm thấy ở Nam Phi. Loại trà này có một hương vị hấp dẫn và chứa ít caffeine hơn so với trà đen.

Các đặc tính chống oxy hóa của loại trà này giúp làm giảm nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, nó còn được chứng minh là có lợi cho những người bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao.

Trà xanh

Trà xanh với thành phần có chứa nhiều chất chống viêm, có khả năng ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn, làm dịu da, chống kích ứng da. Đặc biêt, trong trà xanh có chứa nhiều vitamin C trong trà có khả năng giảm hoạt động của enzyme tyrosinase để ức chế quá trình sản sinh melanin, ngăn ngừa và làm mờ nám, xỉn màu, thâm... dưỡng da trắng sáng rạng ngời. Đồng thời, vitamin C từ trà xanh còn kích thích da tự sản sinh ra collagen và elastin để khôi phụ lại làn da săn chắc, đàn hồi và căng mịn, giảm nếp nhăn, chống chảy xệ.

Tuyệt vời hơn các vitamin trong trà xanh, đặc biệt là B2 cũng có thể giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung hơn. Tuyệt vời hơn, vitamin B2 còn duy trì mức collagen, cải thiện độ săn chắc của làn da, giữ da luôn ở trạng thái bóng khỏe.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

 

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe lão hóa da chậm lão hóa da

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