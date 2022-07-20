Giá trị dinh dưỡng ít ai biết đến mà ức gà

Ức gà là loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng mà ít người biết đến, cùng điểm qua một vài lợi ích của loại thực phẩm này nhé.

Duy trì khối cơ bắp

Ức gà rất ngon và là sản phẩm thịt tốt nhất để cải thiện khối lượng cơ bắp. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh.

Giúp giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Thịt ức gà cung cấp ít năng lượng nhưng lại rất giàu protein và dưỡng chất. Đối với người đang giảm cân, ăn ức gà giúp cơ thể không bị bỏ đói lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Protein trong ức gà tạo cảm giác no lâu hơn nên hãy ăn kèm nó với rau củ. Một nghiên cứu khoa học năm 2016 về béo phì chỉ ra rằng protein trong ức gà giúp hỗ trợ giảm cân toàn thân và tạo khối lượng cơ nạc. Do đó, nếu bạn có ý định giảm cân hay duy trì cân nặng mong muốn thì ức gà chính là "cứu cánh" dành cho bạn.

Chống trầm cảm

Trong ức gà có chứa axit amin tryptophan giúp giải tỏa căng thẳng ở hệ thần kinh, giảm lo lắng, stress, cải thiện tâm trạng tốt hơn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy ăn một ít ức gà, nó sẽ làm bạn cảm thấy ổn định lại.

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin B6 có trong thịt gà giúp cơ thể bạn diễn ra quá trình trao đổi chất tốt hơn. Chúng giúp thúc đẩy cá phản ứng tế bào và enzyme, giúp tăng cường sức khỏe của các mạch máu. Chúng giữ cho năng lượng của bạn cao và tăng cường trai đổi chất, đốt cháy được nhiều calo hơn. Vì thế mà chúng thường được sử dụng trong thực đơn chế độ tập luyện.

Cải thiện giấc ngủ

Thực phẩm tuyệt vời này chứa một loại a xít amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể để ổn định tâm trạng, giảm căng thẳng và lo lắng. Nó làm tăng nồng độ carnosine và anserine trong não giúp điều trị các vấn đề về khả năng tập trung.

Giảm cao huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của ức gà thể hiện ở lượng protein cao góp phần giảm áp suất mạch máu nên hỗ trợ điều chỉnh cân bằng huyết áp. Nó còn chứa một lượng axit béo tốt là omega3 chống đột quỵ. Nhưng nếu là người huyết áp thấp thì không nên ăn ức gà.

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