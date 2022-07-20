Công dụng thú vị của trà Atiso bên cạnh lợi ích thanh lọc và làm mát cơ thể mà ít hay biết

Các chất chống oxy hóa có trong trà atiso phải kể đến như rutin, quercetin và gallic acid có chức năng ngừa và ngăn chặn quá trình gây ung thư nhất là ung thư vú hay gặp ở phụ nữ. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra việc sử dụng các chất này có tác dụng làm chậm tế bào ung thư phát triển.

Trong atiso các thành phần apigenin and luteolin được nghiên cứu là có nhiều, chúng đều là những flavonoid có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư đến từ ung thư tuyến tụy.

Trong một nghiên cứu khác đến từ Đại học Illinois, các nhà nghiên cứu còn chỉ ra việc sử dụng các thành phần có trong cây atiso giúp trị ung thư tuyến tụy.

Tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Những thành phần có trong atiso đã được nghiên cứu tại nước Anh là giúp làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày,... Vì thế, uống trà atiso thường xuyên sẽ tốt cho đường ruột, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn.

Giúp giảm huyết áp

Atiso có tác dùng gì với huyết áp? Atisô là một nguồn thực phẩm cực giàu kali, đây là một dưỡng chất có ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Kali giúp bình thường hóa tác động của việc thừa muối, nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp. Vì vậy, atisô đóng vai trò như một loại thuốc làm giãn mạch và có lợi cho những người dùng thuốc tăng huyết áp để ngăn chặn tình trạng thiếu kali.

Ngoài ra, nếu bị bệnh tiểu đường, bạn cũng nên dùng atisô vì nó có thể giúp bạn ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành.

Kiểm soát cân nặng phòng ngừa thừa cân và béo phì

Trong trà atiso đỏ có chứa chất ức chế enzyme giúp tăng sản xuất amylase một enzyme giúp phân hủy tinh bột đường. Do đó tránh tích tụ calo thừa trong cơ thể, giảm mỡ cũng như trọng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, nếu không cho đường khi uống trà thì đây là một thứ đồ uống chứa rất ít calo. Hơn nữa, tác dụng lợi tiểu của trà atiso đỏ cũng giúp làm giảm lượng nước trong cơ thể bạn sẽ có vóc dáng thon gọn hơn.

Cải thiện vẻ đẹp làn da

Để sở hữu cho riêng mình một làn da khỏe đẹp thì bạn không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc bên ngoài mà cần phải bổ sung các chất từ bên trong. Chính vì thế việc uống và sử dụng các loại dược phẩm, trà, thuốc… hỗ trợ tổng hợp collagen cũng được đánh giá là yếu tố rất lớn giúp mang đến một làn da khỏe đẹp

Trong khi đó chất chống oxy hóa có trong atiso lại giúp chống lại các gốc tự do, một nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình lão hoá. Thế nên việc uống trà atiso thường xuyên có thể hỗ trợ cho việc ngừa lão hoá ở da, đặc biệt là ở phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trà atiso còn có công dụng cải thiện làn da mụn khi thực hiện chức năng hỗ trợ giải độc gan. Bên cạnh đó, sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa thành phần từ cây atiso còn giúp giảm độ thô ráp lên da lên đến 20%. Và tăng độ đàn hồi cho da lên đến 12%.