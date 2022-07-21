Muốn giảm cân trong mùa hè này, tham khảo ngay các loại sinh tố dễ làm tại nhà này

Dinh dưỡng 21/07/2022 07:54

Những ly sinh tố thơm ngon luôn là món khoái khẩu của nhiều người khi hè tới. Vừa là loại thực phẩm ngon miệng lại còn đem lại lợi ích dinh dưỡng.

Quả táo

Nếu bạn ăn cả vỏ, nó rất giàu chất xơ, khiến táo trở thành một loại thực phẩm có chỉ số GI thấp. "GI" là viết tắt của chỉ số đường huyết, thang điểm từ 0 đến 100 cho biết một loại thực phẩm sẽ làm tăng lượng đường trong máu trong vòng 2 giờ sau khi ăn.

Táo ở mức GI là 36, chỉ số đường huyết khá thấp. Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 62 calo và 12 gam đường tự nhiên.

Sinh tố khoai lang

Trong chế độ dinh dưỡng để giảm cân, thì khoai lang vốn được biết đến như một loại thực phẩm không thể thiếu. Nhưng không những chỉ có thể đem hấp, thì nay món sinh tố khoai lang cũng đem lại cảm giác rất thú vị.

Muốn giảm cân trong mùa hè này, tham khảo ngay các loại sinh tố dễ làm tại nhà này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng sự kết hợp quá hoàn hảo giữa khoai lang và sữa tươi, sữa hạnh nhân,... giúp ly sinh tố có mùi hương thoang thoảng thật hấp dẫn, đặc biệt là vị béo nhè nhẹ mà lại ngọt không quá gắt quyện vào nhau vô cùng thơm ngon!

Sinh tố dứa

Dứa là loại quả có hàm lượng calo thấp, nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin. Đặc biệt, dứa có chứa một loại enzyme có tên là bromelain, loại enzyme này có khả năng chuyển hóa protein thành các acid amin có lợi cho sức khỏe và giúp giảm lượng calo dư thừa có trong cơ thể. Do vậy, uống sinh tố dứa mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm mỡ bụng rất hiệu quả.

Bưởi

Nghiên cứu trên Tạp chí Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ cho thấy những người ăn nửa quả bưởi tươi trước bữa ăn giảm trung bình 3,5 pound (tương đương 1,57kg) trong 12 tuần. Nghiên cứu cũng cho thấy, phản ứng với insulin của những người tham gia cũng được cải thiện.

Muốn giảm cân trong mùa hè này, tham khảo ngay các loại sinh tố dễ làm tại nhà này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn có thể ăn một nửa quả bưởi mỗi ngày hoặc làm sinh tố bưởi để thay thế bữa ăn. Một nửa quả bưởi ép nước chỉ chứa 37 calo và 8,5 gam đường.

Sinh tố cải xoăn

Thật bất ngờ khi biết rằng cải xoăn lại có thể biến tấu thành ly sinh tố thơm ngon các bạn nhỉ? Đảm bảo cho dù chỉ mới thử qua lần đầu bạn sẽ thích ngay.

Để đa dạng hương vị và tạo sự đưa miệng thì cải xoăn có thể đem xay cùng cùng chuối, đào,...Vậy nên bạn không cần lo ngại với món sinh tố từ rau cải xoăn sẽ bị khó uống nữa và yên tâm thưởng thức thôi nhé!

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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