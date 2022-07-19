Lợi ích bất ngờ khó lòng bỏ qua của cà chua khiến người người muốn sử dụng mỗi ngày

Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy ăn cà chua thường xuyên có thể ngăn bạn bị cháy nắng, do đó giảm nguy cơ mắc các khối u da do tia UVB gây ra.

Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống ôxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua hốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu.

Dưỡng tóc

Cà chua chứa rất nhiều vitamin A dưỡng chất giúp mái tóc khỏe mạnh và bóng đẹp. Các chuyên gia da liễu thường sử dụng các loại chất chiết xuất từ cà chua để ngăn ngừa hiện tượng tóc gãy rụng và phục hồi sự tăng trưởng cho tóc. Điều trị rụng tóc là một trong những tác dụng của cà chua được cả nhân loại biết đến từ rất lâu.

Ổn định đường huyết – Phòng chống bệnh và biến chứng đái tháo đường

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần chất xơ trong cà chua làm chậm sự hấp thu đường ở ruột. Vả lại, thành phần cacbohydrate (chất bột đường) trong cà chua rất thấp. Điều này có tác dụng làm ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu được đăng tải bởi tạp chí y khoa thuộc Hiệp hội Y khoa Hoa kỳ cho biết: hoạt chất chống oxy hóa trong cà chua có tác dụng hạn chế các tổn thương mạch máu ở thận, biến chứng thường thấy ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2.

Giúp giảm cân

Nếu bạn đang cố gắng giảm vài cân nhất định phải có cà chua trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn vì nó ít chất béo và không chứa cholesterol.Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước, do đó sẽ giúp bạn cảm thấy no. Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng xà lách, và các thực phẩm ăn uống thân thiện khác.

Cho dù là cà chua tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép, thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày của bạn và gặt hái tất cả các lợi ích sức khỏe nó mang lại.

Nhanh lành vết thương

Vitamin C cần thiết để tạo ra collagen - một loại protein quan trọng có trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương. Việc hấp thụ đều đặn vitamin C có thể giúp cơ thể bạn chữa lành nhanh hơn, ví dụ như khi bạn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2016 về các bệnh nhân trong bệnh viện được đăng tải trên Tạp chí Quốc tế về Phẫu thuật cho thấy khi các đối tượng uống bổ sung 1.000 mg vitamin C, những vết thương rộng và phức tạp của các bệnh nhân này được chữa lành tốt hơn và nhanh hơn.

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