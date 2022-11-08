Mách bạn 5 loại thực phẩm có sẵn ngay trong bếp giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu hơn

Bạn đang mất ngủ nghiêm trọng, đừng quá lo lắng vì đã có các loại thực phẩm giúp cải thiện vấn đề của bạn đây.

Hạnh nhân Hạnh nhân là một loại hạt cây có chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng là nguồn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời. Ăn hạnh nhân thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, chẳng hạn như bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch chuyển hóa. Điều này được cho là nhờ nguồn chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa của chúng. Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào của bạn khỏi chứng viêm có hại có thể dẫn đến các bệnh mạn tính này. Người ta khẳng định rằng, hạnh nhân cũng có thể giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ. Điều này là do hạnh nhân, cùng với những loại hạt khác, là nguồn cung cấp hormone melatonin. Melatonin giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của bạn và báo hiệu cho việc chuẩn bị đi ngủ. Hạnh nhân cũng là một nguồn magie tuyệt vời, cung cấp 19% nhu cầu hàng ngày của bạn chỉ trong 30 gram. Tiêu thụ đủ magie có thể sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là đối với những người bị rối loạn giấc ngủ.

Vai trò của magie trong quá trình thúc đẩy giấc ngủ được cho là có liên quan tới khả năng làm giảm viêm của nó. Ngoài ra, nó có thể giúp giảm mức độ của hormone căng thẳng cortisol, được biết là nguyên nhân làm gián đoạn giấc ngủ Một nghiên cứu đã khảo sát tác dụng của việc cho chuột ăn 400 miligam (mg) được chiết xuất từ hạnh nhân. Các nhà khoa học đã phát hiện ra được những con chuột này ngủ lâu và sâu hơn so với những con mà không sử dụng chiết xuất hạnh nhân.

Quả Kiwi Ảnh minh họa: Internet Kiwi là một trong những thực phẩm giúp dễ ngủ mà bạn không thể bỏ qua. Loại trái cây này có hàm lượng calo thấp, đồng thời lại là nguồn giàu các dưỡng chất thiết yếu. Nó chứa nhiều vitamin C, E, serotonin và folate. Đây là 4 dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ giấc ngủ. Một quả kiwi cỡ vừa chỉ chứa khoảng 50 calo, nhưng lại cung cấp đến 117% hàm lượng vitamin C thiết yếu khuyến nghị hằng ngày cùng 38% giá trị hàm lượng vitamin K mà cơ thể cần. Kiwi là thực phẩm giúp ngủ ngon mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Không chỉ hỗ trợ giấc ngủ, kiwi còn giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm sưng viêm và làm hạ mức cholesterol trong máu. Cá béo Cá hồi, cá ngừ đều là các thực phẩm giàu acid béo omega-3. Đặc biệt, EPA và DHA là hai loại acid béo có tác dụng giảm sưng viêm. Đồng thời, chúng còn là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào. Sự kết hợp giữa acid béo và loại vitamin này sẽ tăng cường quá trình sản sinh serotonin. Ngoài ra, trong các loại cá cũng chứa rất nhiều vitamin B6 - chất quan trọng giúp hỗ trợ giấc ngủ của cơ thể. Yến mạch Bên trong yến mạch có chứa hàm lượng lớn carbohydrate để bạn ngủ ngon hơn. Điều đáng nói ở đây là khi sử dụng yến mạch, cơ thể bạn sẽ dần tự sản xuất chất Serotonin tự nhiên – một hoạt chất dẫn truyền thần kinh giúp cơ thể thư giãn tuyệt vời. Tính chất chậm tiêu hóa của yến mạch sẽ giúp bạn đánh một giấc đến sáng mà không lo phải thức giấc giữa đêm vì bụng “sôi” cồn cào. Để hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất, bạn nên ăn yến mạch trước lúc đi ngủ khoảng 30 phút. Cà chua Cà chua là thực phẩm quen thuộc của mỗi gia đình, nhưng không phải ai cũng biết đến tác dụng của cà chua là có thể giúp bạn cải thiện giấc ngủ. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn bị mất ngủ hàng đêm, giấc ngủ chập chờn thì hãy uống nước ép cà chua pha chút mật ong trước khi ngủ khoảng 30 phút. Thực phẩm này sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn, điều hòa thần kinh, giúp bạn ngủ ngon đến sáng. *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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