Top những loại quả mọng đem đến nhiều dưỡng chất và giá trị sức khỏe cho tim mạch

Bổ sung trái cây hàng ngày ngoài việc tăng sức đề kháng, làm đẹp da thì các loại quả mọng có thể tạo "lớp chắn" cho trái tim bạn, phòng ngừa được những bệnh về tim mạch

Dâu tây

Dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa tốt cho tim như axit ellagic và flavonoid như anthocyanin, catechin, quercetin và kaempferol. Theo một nghiên cứu đã cho thấy, các hợp chất phenolic này có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bằng cách ức chế sự hình thành cholesterol toàn phần và LDL - lipoprotein cholesterol tỷ trọng thấp.

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu khác tại trường Y Harvard cho thấy, những người phụ nữ trẻ và trung niên ăn 3 cốc dâu tây mỗi tuần thì nguy cơ bị đau tim giảm tới 34%. Với hàm lượng anthocyanins cao (tùy thuộc theo từng loại quả) trong quả mọng giúp làm giãn mạch máu, giúp hỗ trợ giảm huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao, vitamin C và folate trong dâu tây tạo thành bộ ba lý tưởng cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Việt quất

Quả việt quất rất giàu flavonoid có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thêm vào đó, hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong quả việt quất còn làm giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Nho

Trong các loại quả tốt cho tim mạch, giúp bơm máu lên não tốt, thì không thể không nhắc tới quả nho. Quả nho có lợi cho sức khỏe tim mạch nhờ có khả năng ngăn ngừa xơ vữa mạch và giảm lipid máu. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn nho còn giúp kiểm soát huyết áp ở mức ổn định, ngăn chặn nguy cơ suy tim, đột quỵ.

Thêm vào đó, quả nho còn chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, giống chống lại sự tấn công của các gốc tự do, bảo vệ thành động mạch và trái tim khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tằm

Dâu tằm chứa nhiều resveratrol, một hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường sản xuất oxit nitric, làm giãn mạch máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Nhờ đó, ăn quả dâu tằm giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

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