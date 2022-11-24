Tín đồ của thanh long không nên bỏ qua - chọn quả ngon ngọt "đáng đồng tiền bát gạo" chỉ qua 5 điểm nhận biết

Chọn thực phẩm 24/11/2022 07:52

Để có thể chọn ra một quả thanh long ngọt thanh, ưng ý cả gia đình bạn có thể kham khảo 5 cách dưới đây, đảm bảo cả nhà ai cũng yêu thích.

Kiểm tra lớp vỏ của quả thanh long

Khi bạn muốn mua quả thanh long ngon bạn nên nhìn vào phần vỏ màu hồng sáng hoặc vàng đậm tùy vào giống thanh long. Khi bạn mua những quả thanh long bạn nhìn vào vỏ của quả thanh long, nếu thấy màu tươi bắt mắt và tránh chọn quả bị giập, có chỗ thâm nhé. Khi bạn chọn quả thanh long nếu bạn thấy vỏ quả có một vài chỗ có màu sậm đặc thù đây có thể là dấu hiệu cho thấy thanh long đã chín quá mức và thì bạn không nên mua.

Tín đồ của thanh long không nên bỏ qua - chọn quả ngon ngọt 'đáng đồng tiền bát gạo' chỉ qua 5 điểm nhận biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào vỏ thanh long

Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào quả thanh long, bạn sẽ cảm thấy có chút mềm (giống như khi thử bơ hoặc xoài).

Thanh long ngon: Cho cảm giác có chút mềm nhẹ, nhưng vẫn rắn chắc tương tự như xoài chín hay bơ chín. Hương thơm ngọt thanh dễ chịu.

Thanh long không ngon hay quá chín: Sẽ có cảm giác mềm tay hay cứng như quả bị sượng. Hương thơm gắt hoặc không có mùi hương.

Khoảng cách giữa các vảy

Thanh long là loại trái cây ưa nắng nên càng nhận được nhiều nắng thì khoảng cách giữa các vảy càng rộng. Người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra hầu hết các quả thanh long đều có một bên khoảng cách giữa các vảy rộng và một bên thì hẹp hơn.

Bên nào có vảy xa nhau thì bên đó sẽ có cùi dày và vị ngọt hơn. Vì vậy, khi chọn thanh long chúng ta nên chọn những quả có khoảng cách vảy tổng thể càng rộng càng tốt, vì chúng được tiếp xúc với nắng nhiều nên vị sẽ ngọt hơn. Ngược lại, nếu khoảng cách tổng thể giữa các vảy tương đối hẹp thì đây là loại thanh long không nhận đủ ánh sáng, loại quả này ít thịt và có vị chua hơn.

Tín đồ của thanh long không nên bỏ qua - chọn quả ngon ngọt 'đáng đồng tiền bát gạo' chỉ qua 5 điểm nhận biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tai trên quả

Thanh long ngon: Cuống - tai dai mềm, dễ uốn nắn, màu sáng nhẹ.

Thanh long không ngon hay quá chín: Cuống - tai giòn, dễ đứt, gãy khi uốn, bị thâm cuối ngọn.

Tai thanh long là dấu hiệu đầu tiên giúp bạn chọn được quả ngon ngọt. Trái thanh long ngon tươi sẽ có tai màu xanh, không được quăn queo hay khô héo. Phần tai xanh là những trái còn tươi có thể mới được thu hoạch không lâu, còn những trái có tai khô héo đã để lâu ăn sẽ không ngon đâu, thịt thanh long bị nhũn nữa (có khi vì chín quá).

Nhìn vào gốc cuống

Chúng ta có thể phân biệt được độ tươi và chín của quả thanh long dựa vào mặt cắt của cuống. Thanh long là loại trái cây đặc biệt, dễ bị mốc sau khi bị ẩm và thường sẽ thối bắt đầu từ gốc trước. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào gốc cuống của thanh long, nếu thấy khô là thanh long tươi còn bị mốc đen thì không nên chọn. Thanh long có vết nấm mốc chứng tỏ do bảo quản sai cách, khi mua về nhà sẽ bắt đầu thối và hư hỏng. Thậm chí, một số quả còn bị vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong, nếu ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe

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