Bổ sung thêm 5 loại rau vào bữa cơm hàng ngày - có thể cung cấp lượng lớn canxi cho xương chắc khỏe

Chọn thực phẩm 25/11/2022 07:45

Có thể bạn chưa biết nhưng rau củ cũng chứa rất nhiều canxi có lợi cho xương khớp, nhất là 5 loại rau dưới đây:

Giá đỗ

Theo các chuyên gia đình dưỡng chia sẻ trung bình trong 100g giá đỗ đã chứa tới 38g canxi làm giảm tỉ lệ hao mòn xương. Ngoài ra, bên trong giá đỗ còn chứa một tập hợp các dưỡng chất quý giá cho sức khỏe như vitamin B2, B6, E, C, PP…

Giá đỗ còn chứa 2 hợp chất quan trọng trong công cuộc xây dựng hệ thống xương khớp chắc khỏe là phyto-oestrogen và isoflavon, 2 hợp chất này có tác dụng làm giảm tỉ lệ hao mòn xương, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương, đồng thời nó còn có tác dụng kích thích sự hình thành nên các tế bào tạo xương.

Bổ sung thêm 5 loại rau vào bữa cơm hàng ngày - có thể cung cấp lượng lớn canxi cho xương chắc khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu rồng

Theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Đây là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. 

Lysin, methionin, cystin... có nhiều trong thành phần acid amin của đậu rồng. Do đó, loại thực phẩm này đã được cơ quan Lương Nông Thế giới (FAO) xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.

Rau diếp

Rau diếp rất giàu canxi, canxi trong rau diếp sẽ giúp cơ thể phát triển và duy trì xương và răng chắc khỏe. Chất này rất cần thiết cho phụ nữ, vì vậy, bạn cần đảm bảo là cơ thể hấp thụ đủ lượng canxi mỗi ngày bằng cách kết hợp thêm nhiều loại thực phẩm giàu canxi khác.

Ngoài ra, trong rau diếp còn giàu vitamin A, các vitamin nhóm B và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lão hóa, có lợi cho tim mạch.

Cải xoăn (kale)

Không chỉ sở hữu nguồn Vitamin A, Vitamin C và Vitamin K dôi dào, cải xoăn còn rất giàu chất xơ và chất khoáng như Folate, Sắt, Canxi, Kali, Mangan và Phốt pho. Theo Tiến sĩ Maina Sinha, chuyên gia về xương của trường Y Weill Cornell, cho biết, cải xoăn thậm chí còn chứa nhiều canxi hơn sữa. Kết hợp với omega-3 trong thành phần dinh dưỡng, cải xoăn có thể chống các viêm nhiễm, giảm nguy cơ các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, viêm khớp. 

Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn sở hữu nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, gắn liền với quá trình đông máu, thúc đẩy các tế bào não hoạt động linh hoạt. Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho biết ăn cải xoăn giảm 22% nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, đồng thời hợp chất hytonutrient và sulforaphane có trong đó cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư bàng quang.

Bổ sung thêm 5 loại rau vào bữa cơm hàng ngày - có thể cung cấp lượng lớn canxi cho xương chắc khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Một cốc súp lơ xanh ép nước chứa một lượng khá lớn canxi cũng như mangan, kali, photpho, magie và chất sắt. Thêm vào đó, nó còn chứa nhiều vitamin A,C và K, một trong các thành phần chống ung thư hữu hiệu. Ngoài sinh tố cũng có thể sử dụng súp lơ xào, luộc.

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