Vú sữa - loại trái cây "ngọt lành" mang vô số lợi ích cho sức khỏe không phải người nào cũng biết

Chọn thực phẩm 29/11/2022 07:52

Cung cấp lượng canxi, sắt dồi dào cho cơ thể, giúp khắc phục chứng táo bón, kiểm soát nhịp tim,... là những công dụng cần phải kể đến của loại quả ngọt lành này.

Cung cấp canxi, sắt

Lượng canxi, phốt pho, sắt và magiê dồi dào có trong vú sữa là thành phần quan trọng giúp thai phụ và thai nhi phát triển. Ngoài ăn uống, bổ sung vi chất trên khi mang thai, các bà mẹ nên ăn khoảng 100 - 200g vú sữa hằng ngày để bổ sung những vi chất cần thiết này giúp phòng tránh hiện tượng thiếu máu, còi xương cho trẻ nhỏ.

Bổ sung vi chất cho cơ thể

Lượng canxi, phốt pho, sắt và magiê dồi dào có trong quả vú sữa chính là thành phần quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và phát triển, đặc biệt là phòng tránh được hiện tượng thiếu máu, còi xương cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, vú sữa khá giàu kali - một thành phần quan trọng có thể ngăn ngừa ảnh hưởng xấu của natri lên cơ thể, nhờ đó giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp.

Vú sữa - loại trái cây 'ngọt lành' mang vô số lợi ích cho sức khỏe không phải người nào cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khắc phục chứng táo bón

Phần ruột mềm bên trong của quả vú sữa cung cấp một nguồn chất xơ dồi dào tốt cho hệ tiêu hóa và có thể giúp khắc phục chứng táo bón. Chất xơ cũng giúp bảo vệ màng nhầy của ruột khỏi các chất độc gây ung thư.

Tuy nhiên, cần lưu ý không ăn phần thịt sát vỏ quả vú sữa, vì chúng có thể nguyên nhân khiến bạn bị táo bón hoặc làm cho tình trạng táo bón của bạn càng thêm trầm trọng.

Cung cấp lượng gluxit cho cơ thể

 

Nhu cầu năng lượng từ gluxit chiếm 60% tổng năng lượng. Nếu thiếu thành phần này, sẽ gây trở ngại đến hoạt động của tế bào thần kinh .

Vì vậy, mẹ bầu bổ sung gluxit từ thực phẩm, hoa quả là cần thiết để tốt cho cơ thể và sự co bóp, hoạt động của nhu động ruột.

Giàu chất xơ

Quả vú sữa chứa khá nhiều nước và chất xơ, khiến dạ dày cảm thấy no lâu hơn, nhờ đó giúp bạn giảm cân. Nó cũng có thể làm giảm mức độ glucose trong máu, ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, chất dinh dưỡng này cũng giúp bảo vệ màng nhầy của ruột già do tiếp xúc với các hóa chất độc hại, ngăn ngừa sự phát triển của các chất gây ung thư ruột kết.

Vú sữa - loại trái cây 'ngọt lành' mang vô số lợi ích cho sức khỏe không phải người nào cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quả vú sữa chứa hàm lượng chất xơ cao nên ngoài tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa thì còn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Nhờ vị ngọt tự nhiên nên khi ăn vú sữa sẽ không làm tăng lượng đường trong máu như đường glucose và fructose.

Ngoài ra nhờ chất chống oxy hóa trong vú sữa có thể giúp chống lại bệnh ung thư, tiểu đường và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch.

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