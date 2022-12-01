5 thực phẩm khử sạch độc tố, thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày

Chọn thực phẩm 01/12/2022 08:26

Đôi lúc cơ thể sẽ 'quá tải' vì những chất cặn bã tích tụ trong người lâu ngày, để có thể 'loại bỏ' được những độc tố, giúp cơ thể tràn đầy sức sống và khỏe mạnh trở lại bạn có thể kham khảo 5 thực phẩm dưới đây:

Rau quả màu xanh lá

Các loại rau lá xanh như: Cải xoăn, rau bina, rau collards và bông cải xanh rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho não như: Vitamin K, lutein, folate và beta carotene. Các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật này giúp làm chậm sự suy giảm nhận thức tốt cho sức khỏe trí não và cơ thể của bạn.

Đồng thời chúng còn có thể thanh lọc những độc tố, kim loại nặng ra khỏi cơ thể bạn. Kim loại nặng tạo ra các gốc tự do trong cơ thể chúng ta, làm tàn phá sức khỏe của chúng ta. Chất chống oxy hóa nhặt rác cơ thể của bạn tức là những gốc tự do, bằng cách chất chống oxy hóa gắn kết với những gốc tự do để loại chúng ra khỏi cơ thể.

Rong biển

Rong biển được biết đến nhiều trong việc phòng và chữa bệnh bướu cổ, chứng cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Đối với hệ tiêu hóa, rong biển giúp các hoạt động của nhu động ruột diễn ra suôn sẻ và tích cực hơn.

Tính kềm của nó có thể thúc đẩy trao đổi triglyceride trong máu, giúp nhuận trường, đẩy nhanh tốc độ vận động của ruột từ đó mau chóng tống khứ độc tố ra khỏi cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam có thể tăng cường sức khỏe của bạn một cách đáng kể. Thành phần vitamin C có trong nước cam không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Nó còn có thể tiêu diệt vi khuẩn và thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, nhờ thế giúp bạn luôn cảm thấy nhẹ nhàng.

5 thực phẩm khử sạch độc tố, thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam

Ngoài các công dụng làm đẹp thì trong nha đam với nhiều hoạt chất, các axit amin, vitamin, đường và khoáng chất… có khả năng kích thích nhu động ruột non, thải độc tố và thanh lọc đường ruột, chuyên trị nóng ruột, táo bón. Bạn có thể chế biến nha đam tươi thành món ăn hoặc nấu nước để dùng dần.

Bông cải xanh

Nếu bạn muốn loại bỏ độc tố khỏi cơ thể ngay từ cấp độ tế bào, thì bông cải xanh là thực phẩm tốt nhất có thể thực hiện chức năng này. Trong bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và đây cũng được coi là một siêu thực phẩm chống ung thư.

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