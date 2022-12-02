Top 7 công dụng đáng kinh ngạc của bạc hà trong y học

Chọn thực phẩm 02/12/2022 07:54

Loại thảo mộc quen thuộc với những người đam mê nấu ăn lại có thể đem đến 'hàng tá' công dụng cho sức khỏe: cải thiện trí nhớ, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn,...

Hơi thở hôi

Phương pháp điều trị tại gia là một trong những lợi ích sức khoẻ của lá cây bạc hà được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp kem đánh răng và nước súc miệng. Một vài lá bạc hà tươi sẽ giúp bạn thoát khỏi hơi thở hôi một cách nhanh chóng. Chỉ cần nhai một ít lá sau khi ăn, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ nét của mẹo này.

Sử dụng bạc hà trong thức ăn và trà uống hàng ngày giúp khoang miệng của bạn trở nên sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.

Ngừa tiêu chảy

Nếu bạn bị chứng khó tiêu, lá bạc hà là một loại thảo mộc có thể giúp bạn. Chúng giúp kích hoạt tuyến nước bọt cũng như các enzim tiêu hóa, do đó giúp tiêu hóa tốt hơn. Lấy một ít lá bạc hà tươi cho vào một cốc nước nóng và ngâm khoảng 5 phút. Uống nước này thường xuyên cho đến khi các triệu chứng giảm dần.

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Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bệnh hen suyễn

Thường xuyên dùng lá bạc hà có thể làm dịu tình trạng khó thở. Methanol trong bạc hà hoạt động như một loại thuốc thông mũi, nó giúp làm lỏng chất nhầy tích tụ trong phổi và làm co các màng bị sưng trong mũi để bạn thở dễ dàng hơn. Khi sử dụng lá bạc hà, hãy đảm bảo rằng bạn không dùng quá liều, nếu không, đường thở của bạn sẽ bị kích ứng.

Tăng cường miễn dịch

Giàu vitamin C, lá bạc hà giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thêm vài lá bạc hà vào thức ăn để giúp ích cho hệ miễn dịch.

Giảm căng thẳng và trầm cảm

Một trong những ưu điểm chính của lá bạc hà là nó được sử dụng rộng rãi trong liệu pháp hương thơm. Lá bạc hà có mùi mạnh, mang lại cảm giác sảng khoái, làm dịu căng thẳng, sảng khoái cơ thể và tinh thần. Hoạt động apoptogenic của bạc hà giúp điều chỉnh nồng độ cortisol trong máu, kích hoạt phản ứng tự nhiên của cơ thể để giảm bớt căng thẳng. Hít tinh dầu lá bạc hà có thể giải phóng ngay lập tức serotonin trong máu, tác dụng giảm bớt các triệu chứng căng thẳng và trầm cảm.

Top 7 công dụng đáng kinh ngạc của bạc hà trong y học - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh hô hấp

Thời tiết lạnh thường gây khó thở và gây bệnh về hô hấp. Lá bạc hà có chứa a xít rosmarinic, được biết đến với tính chất chống ô xy hóa giàu chất dinh dưỡng giúp trung hòa các gốc tự do và ngăn chặn các chất hóa học ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bổ sung lá bạc hà vào thực phẩm hằng ngày giúp ngăn ngừa bệnh hô hấp.

Cải thiện trí nhớ

Theo một nghiên cứu, bạc hà có thể cải thiện trí nhớ và phục hồi chức năng nhận thức của não. Tiêu thụ lá bạc hà thường xuyên có thể làm tăng sức khỏe của não bằng cách cải thiện sự tỉnh táo, khả năng duy trì trí nhớ và các chức năng nhận thức khác.

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