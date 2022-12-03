Top những loại trái cây không ngọt nhưng lại chứa nhiều đường, ăn nhiều coi chừng tăng cân và đường huyết

Chọn thực phẩm 03/12/2022 08:18

Nhiều người lầm tưởng rằng trái cây ít ngọt sẽ rất an toàn cho sức khỏe, đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Những loại trái cây dưới đây nếu bạn ăn quá nhiều có thể khiến đường huyết tăng cao, nguy hại đến sức khỏe.

Thanh long

Thanh long là loại quả nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam. Thanh long chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như vitamin nhóm B, vitamin C, các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho...

Thanh long (đặc biệt là thanh long đỏ) rất giàu anthocyanin giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phòng ngừa bệnh tim, làm chậm lão hóa.

Khi ăn thanh long, bạn thường chỉ thấy vị ngọt nhẹ. Tuy nhiên, đây là một loại trái cây có hàm lượng đường lớn, chiếm khoảng 14% trên 100 gram. 70-80% trong số đó là đường glucoza có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Top những loại trái cây không ngọt nhưng lại chứa nhiều đường, ăn nhiều coi chừng tăng cân và đường huyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo thường có vị chua, vì vậy nhiều người có thể không liệt nó vào thực phẩm chứa nhiều đường. Trên thực tế, táo là một loại trái cây chứa nhiều đường. Chỉ vì vị chua quá nổi bật và vị ngọt bị che lấp nên nhiều người không nhận ra được đặc tính thực sự của nó.

Tuy nhiên, dù có lợi cho sức khỏe nhưng táo lại có lượng đường rất cao nên không thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường.

Chanh dây

Chanh dây là một nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, cùng các axit amin như prolin, valin, tyrosin, treonin, arginin… có tác dụng thúc đẩy hoạt động của bạch cầu, chống lại các nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn và virus.

Chanh dây vị chua, giàu chất xơ, được coi là loại quả khá lành mạnh với người mắc bệnh tiểu đường nếu dùng ở lượng vừa đủ.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy một quả chanh dây cỡ vừa lại chứa tới 13% lượng đường mà cơ thể cần trong ngày, do đó nếu lạm dụng thì chắc chắn sẽ gây tăng đường huyết, không những vậy còn gây ra các tác dụng phụ khác như mệt mỏi, buồn nôn, đau dạ dày.

Top những loại trái cây không ngọt nhưng lại chứa nhiều đường, ăn nhiều coi chừng tăng cân và đường huyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới, có vị chua ngọt, giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng. Ăn dứa đều đặn có tác dụng thúc đẩy hoạt động đường tiêu hóa, bồi bổ khí lực. Dứa có thể dùng để ăn trực tiếp, pha các loại đồ uống, nấu canh, làm bánh...

Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, dứa cũng là một loại trái cây có hàm lượng đường rất lớn.

Quả lê

Theo Đông y, lê tính mát, vị hơi chua, có tác dụng nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, thanh nhiệt, tiêu độc, nhuận tràng, sinh tân dịch, dưỡng huyết.

Theo WEBMD, một quả lê cỡ vừa có chứa tới 17 gam đường. Nếu bạn đang cố gắng cắt giảm lượng đường trong máu hay muốn giảm cân thì đừng nên ăn lê quá nhiều, càng không nên ăn lê thay cơm mà chỉ ăn với lượng vừa phải.

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Những loại cá này rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn nên bổ sung cho bữa ăn gia đình.

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