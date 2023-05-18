Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này

Sao quốc tế 18/05/2023 07:15

Bộ phim Hộ Tâm do Châu Dã và Hầu Minh Hạo bắt đầu khởi chiếu từ ngày 10/5 trên Youku khiến các fan vô cùng háo hức sau hơn 1 năm chờ đợi.

Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh khép lại, bộ phim Hộ Tâm với sự tham gia Hầu Minh HạoChâu Dã chính thức được phát sóng. Cụ thể, Hộ Tâm đã gặt hái được thành công nhất định với độ thảo luận rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội, trực tiếp leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình của Youku.

Đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Youku, 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.3/10 điểm bình chọn trên MyDramaList, 9.7/10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9.7/10 điểm trên IMDb.

Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này - Ảnh 1Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này - Ảnh 2

Nhiều người đánh giá cách xây dựng nhân vật của tiểu thuyết gia Cửu Lộ Phi Hương luôn thú vị, và bản chuyển thể Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thu Hân thủ vai chính ra mắt vào năm ngoái đã gây được tiếng vang lớn. Với cấp độ lần này của Hộ Tâm, nếu được đặt trong thời kì bùng nổ của thể loại phim truyền hình cổ trang tiên hiệp được chuyển thể thì có lẽ chỉ được đánh giá hai sao. Phim có nội dung đơn giản, nam nữ chính đều không có tính cách và khí chất nổi bật, kĩ năng diễn xuất không quá đặc biệt, tuy rằng cả hai khá xứng đôi, trẻ trung và ưa nhìn.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này đến lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê (do Âu Dương Na Na đảm nhận) trong bộ phim Yes! Mr Fashion. Thứ hai, trong cốt truyện có quá nhiều tình tiết như cảnh nam chính đi tắm, nam chính lợi dụng nữ chính, cùng nhau uống rượu, cãi vã... Cư dân mạng Hoa ngữ phàn nàn rằng đây là những thói quen trẻ con.

Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này - Ảnh 3Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này - Ảnh 4Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này - Ảnh 5

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng). Thiên Diệu bị trưởng môn phái khiến cho hồn lìa khỏi xác, còn Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi sư môn dã vì quá phản nghịch thong dong khắp mọi miền.

Nhạn Hồi xuất hiện khiến cho Thiên Diệu nhìn thấy hi vọng phá bỏ phong ấn khi nàng mang trong mình long huyết nhờ mang vảy Hộ Tâm của hắn. Vốn muốn sống cuộc đời ung dung tự tại Nhạn Hồi lại bị Thiên Diệu lừa gạt. Xuất phát từ sự lợi dụng có mục tiêu, cả hai trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, không những không thể xa nhau, trái lại ngày càng gắn bó, có mối quan hệ không thể cắt đứt, kéo theo đó là những bí ẩn khó hiểu nối đuôi nhau ập đến.

 

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Sau khi bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, Youku đã phát sóng dự án mới mang tên "Hộ tâm", do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Dã Hầu Minh Hạo sao hoa ngữ sao châu á Hộ Tâm

TIN LIÊN QUAN

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sau 'vận đen' cùng Trần Phi Vũ, Châu Dã 'giải hạn', nhận tin vui lớn cùng Hầu Minh Hạo với dự án Hộ Tâm?

Sau 'vận đen' cùng Trần Phi Vũ, Châu Dã 'giải hạn', nhận tin vui lớn cùng Hầu Minh Hạo với dự án Hộ Tâm?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Loạt ảnh 'khoe sắc' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong bộ phim dân quốc 'Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa'

Loạt ảnh 'khoe sắc' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong bộ phim dân quốc 'Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa'

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 35 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu