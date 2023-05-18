Được kì vọng sau khi 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' kết thúc, phim của Châu Dã và Hầu Minh Hạo bị nói 'trẻ con' vì điều này

Đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Youku, 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.3/10 điểm bình chọn trên MyDramaList, 9.7/10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9.7/10 điểm trên IMDb.

Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh khép lại, bộ phim Hộ Tâm với sự tham gia Hầu Minh Hạo và Châu Dã chính thức được phát sóng. Cụ thể, Hộ Tâm đã gặt hái được thành công nhất định với độ thảo luận rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội, trực tiếp leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình của Youku.

Nhiều người đánh giá cách xây dựng nhân vật của tiểu thuyết gia Cửu Lộ Phi Hương luôn thú vị, và bản chuyển thể Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thu Hân thủ vai chính ra mắt vào năm ngoái đã gây được tiếng vang lớn. Với cấp độ lần này của Hộ Tâm, nếu được đặt trong thời kì bùng nổ của thể loại phim truyền hình cổ trang tiên hiệp được chuyển thể thì có lẽ chỉ được đánh giá hai sao. Phim có nội dung đơn giản, nam nữ chính đều không có tính cách và khí chất nổi bật, kĩ năng diễn xuất không quá đặc biệt, tuy rằng cả hai khá xứng đôi, trẻ trung và ưa nhìn.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này đến lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê (do Âu Dương Na Na đảm nhận) trong bộ phim Yes! Mr Fashion. Thứ hai, trong cốt truyện có quá nhiều tình tiết như cảnh nam chính đi tắm, nam chính lợi dụng nữ chính, cùng nhau uống rượu, cãi vã... Cư dân mạng Hoa ngữ phàn nàn rằng đây là những thói quen trẻ con.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng). Thiên Diệu bị trưởng môn phái khiến cho hồn lìa khỏi xác, còn Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi sư môn dã vì quá phản nghịch thong dong khắp mọi miền.

Nhạn Hồi xuất hiện khiến cho Thiên Diệu nhìn thấy hi vọng phá bỏ phong ấn khi nàng mang trong mình long huyết nhờ mang vảy Hộ Tâm của hắn. Vốn muốn sống cuộc đời ung dung tự tại Nhạn Hồi lại bị Thiên Diệu lừa gạt. Xuất phát từ sự lợi dụng có mục tiêu, cả hai trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, không những không thể xa nhau, trái lại ngày càng gắn bó, có mối quan hệ không thể cắt đứt, kéo theo đó là những bí ẩn khó hiểu nối đuôi nhau ập đến.