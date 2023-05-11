Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Sau khi bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, Youku đã phát sóng dự án mới mang tên "Hộ tâm", do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính.

Những tưởng "Hộ Tâm" do Châu Dã và Hầu Minh Hạo đóng chính sẽ có nhiều ưu điểm để thu hút khán giả thì khi vừa lên sóng bộ phim đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Nguyên nhân chính ở đồ họa của tác phẩm. Theo đó, một số khán giả cho rằng kĩ xảo của phim khá yếu kém và non tay. Cụ thể, họ đánh giá nhiều nhân vật thần bí xuất hiện trong phim như hoạt hình, tạo cảm giác không chân thật cho người xem. Thêm nữa, bộ phim cũng bị đánh giá phi logic với những tình tiết gây khó hiểu. Trong đó, phim lấy bối cảnh thời kì sơ khai, vẫn còn tu tiên nhưng hình ảnh Trái đất trong phim đã được hình thành khiến khán giả khó hiểu.

Bên cạnh đó, bộ phim do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính khó thu hút về mặt truyền thông. Bởi cả hai đều chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng thời gian qua, nhiều phim tiên hiệp chưa thật sự tạo được ấn tượng tốt với khán giả, vậy nên "Hộ tâm" cũng khiến nhiều người hoài nghi trước khi lên sóng.

Tuy nhiên, khi phim chiếu tập đầu tiên, khán giả thật sự chán nản và cho rằng "Hộ tâm" kĩ xảo còn thua kém xa so với "Trường Nguyệt Tẫn Minh" dù phim của Bạch Lộc gây nhiều tranh cãi. Theo tiểu thuyết gốc, nội dung của "Hộ tâm" kể về Thiên Diệu - một Yêu Long tu luyện ngàn năm suýt nữa đã có thể phi thăng làm thần nếu không bị người mình yêu phanh thây, đem mỗi phần trấn yểm một nơi. Để có thể cứu lấy bản thân, Thiên Diệu ném vảy hộ tâm và nội đan của mình đi, ai ngờ rơi xuống trần gian và cứu sống cô bé mắc bệnh tim tên Nhạn Hồi. Về sau, Nhạn Hồi được gả làm vợ một tên ngốc, vốn chính là Thiên Diệu giả vờ để thuyết phục nàng tìm lại các bộ phận của mình. "Hộ tâm" lên sóng thời điểm này thực chất có nhiều lợi thế hơn so với các phim khác. Bởi tác phẩm không gặp nhiều đối thủ mạnh. Phim chỉ cạnh tranh với "Vân Tương truyện" do Trần Hiểu đóng chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-ho-tam-cua-chau-da-va-hau-minh-hao-nhan-iem-tru-ngay-sau-phat-song-580579.html