Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng

Sao quốc tế 11/05/2023 10:35

Sau khi bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, Youku đã phát sóng dự án mới mang tên "Hộ tâm", do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính.

Những tưởng "Hộ Tâm" do Châu DãHầu Minh Hạo đóng chính sẽ có nhiều ưu điểm để thu hút khán giả thì khi vừa lên sóng bộ phim đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Nguyên nhân chính ở đồ họa của tác phẩm. Theo đó, một số khán giả cho rằng kĩ xảo của phim khá yếu kém và non tay.

Cụ thể, họ đánh giá nhiều nhân vật thần bí xuất hiện trong phim như hoạt hình, tạo cảm giác không chân thật cho người xem. Thêm nữa, bộ phim cũng bị đánh giá phi logic với những tình tiết gây khó hiểu. Trong đó, phim lấy bối cảnh thời kì sơ khai, vẫn còn tu tiên nhưng hình ảnh Trái đất trong phim đã được hình thành khiến khán giả khó hiểu.

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng - Ảnh 1Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, bộ phim do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính khó thu hút về mặt truyền thông. Bởi cả hai đều chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng thời gian qua, nhiều phim tiên hiệp chưa thật sự tạo được ấn tượng tốt với khán giả, vậy nên "Hộ tâm" cũng khiến nhiều người hoài nghi trước khi lên sóng.

Tuy nhiên, khi phim chiếu tập đầu tiên, khán giả thật sự chán nản và cho rằng "Hộ tâm" kĩ xảo còn thua kém xa so với "Trường Nguyệt Tẫn Minh" dù phim của Bạch Lộc gây nhiều tranh cãi.

Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng - Ảnh 3

Theo tiểu thuyết gốc, nội dung của "Hộ tâm" kể về Thiên Diệu - một Yêu Long tu luyện ngàn năm suýt nữa đã có thể phi thăng làm thần nếu không bị người mình yêu phanh thây, đem mỗi phần trấn yểm một nơi. Để có thể cứu lấy bản thân, Thiên Diệu ném vảy hộ tâm và nội đan của mình đi, ai ngờ rơi xuống trần gian và cứu sống cô bé mắc bệnh tim tên Nhạn Hồi. Về sau, Nhạn Hồi được gả làm vợ một tên ngốc, vốn chính là Thiên Diệu giả vờ để thuyết phục nàng tìm lại các bộ phận của mình.

"Hộ tâm" lên sóng thời điểm này thực chất có nhiều lợi thế hơn so với các phim khác. Bởi tác phẩm không gặp nhiều đối thủ mạnh. Phim chỉ cạnh tranh với "Vân Tương truyện" do Trần Hiểu đóng chính.

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sau khi phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" chiếu xong, tác phẩm "Hộ Tâm" do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính sẽ nối sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hầu Minh Hạo Châu Dã Hộ Tâm sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Loạt ảnh 'khoe sắc' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong bộ phim dân quốc 'Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa'

Loạt ảnh 'khoe sắc' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong bộ phim dân quốc 'Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa'

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Tống Thiến khiến dân tình lo lắng với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động'

Tống Thiến khiến dân tình lo lắng với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động'

Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT

Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT

Xót xa Lâm Chí Dĩnh phải chịu di chứng kéo dài sau vụ tai nạn xe

Xót xa Lâm Chí Dĩnh phải chịu di chứng kéo dài sau vụ tai nạn xe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu