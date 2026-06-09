Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai

Sao quốc tế 09/06/2026 13:17

Ngày 6/6, Thang Duy và chồng là đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong được một số khán giả bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh.

Mới đây, Thang Duy và chồng là đạo diễn Kim Tae Yong được người hâm mộ bắt gặp xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi cô diện áo sơ mi rộng, để lộ vòng hai khá lớn, làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Thang Duy xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gàng, phong cách giản dị và thần thái thoải mái. Dù lựa chọn trang phục rộng rãi, vòng hai của nữ diễn viên vẫn khá rõ. Trong suốt quá trình di chuyển, cô giữ tâm trạng vui vẻ, thân thiện khi gặp người hâm mộ và không ngần ngại đáp lại những lời chào hỏi.

Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai - Ảnh 1Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai - Ảnh 2

Một số người có mặt tại sân bay cho biết khi được hỏi về kế hoạch trở về, Thang Duy chỉ mỉm cười và trả lời rằng cô chưa thể xác định chính xác thời gian. Đáng chú ý, vợ chồng nữ diễn viên mang theo khá nhiều hành lý, khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang đến Hong Kong để chuẩn bị cho việc sinh em bé.

Đồng hành cùng vợ trong chuyến đi, đạo diễn Kim Tae Yong luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo. Anh chủ động đẩy xe hành lý, hỗ trợ làm thủ tục và theo sát Thang Duy trong suốt hành trình. Ngoài ra, một người đi cùng cũng thường xuyên giúp nữ diễn viên chỉnh trang phục và hỗ trợ cô khi di chuyển.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Thang Duy từng khiến công chúng bất ngờ khi ngầm xác nhận mang thai lần hai thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, đặc biệt khi nữ diễn viên đang ở tuổi 47.

Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai - Ảnh 3

Việc Hong Kong được cho là điểm đến lần này của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2016, Thang Duy từng sinh con gái đầu lòng Summer tại đây. Vì vậy, không ít người cho rằng nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn Hong Kong nhờ sự quen thuộc với hệ thống y tế và điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Sinh năm 1979, Thang Duy là một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm thành công như “Sắc, Giới”, “Thu muộn”, “Thời đại hoàng kim” hay “Quyết tâm chia tay”. Sau khi kết hôn với Kim Tae Yong vào năm 2014, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông.

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