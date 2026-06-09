Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Tâm linh - Tử vi 09/06/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng vào nửa cuối năm 2026 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa cuối năm 2026, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận lợi một cách bất ngờ trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, thậm chí còn có người giới thiệu thêm cho bạn cơ hội đáng quý.

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến hành trôi chảy. Bạn liên tiếp đưa ra những quyết định đúng đắn, khiến đồng tiền chảy về túi đều đều. Thậm chí, bạn còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh, khiến mọi người cùng được hưởng lợi ích như mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất hành Hướng Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Tây sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.  

Con giáp tuổi Dần 

Nửa cuối năm 2026, tuổi Dần gặp Chính Ấn nên công việc khá trì trệ, một phần là do ngày nghỉ nên bạn không mấy hứng thú với công việc. Hãy thử tham gia các lớp học giao tiếp, học thiền, bạn sẽ thấy hiệu quả khá bất ngờ đấy.

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đi xuống vì cục diện Mộc khắc Thổ. Đôi khi con giáp này khá nóng tính và bảo thủ nên nửa kia rất bất lực, không muốn nói chuyện. Hôm nay bạn cần quan tâm nửa kia nhiều hơn.

Tài lộc có biến động nhắc nhở Dần nên hài lòng với những gì mình đang có chứ đừng tham lam. Bên cạnh bạn lúc nào cũng có kẻ xấu chỉ lợi dụng lúc bạn sơ hở là tấn công, nói xấu.

Con giáp tuổi Thìn 

Nửa cuối năm 2026, Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng chính bạn lại thường xuyên thiếu tự tin, hay do dự, khó đưa ra được quyết định cuối cùng. Nếu còn trẻ tuổi, bạn cần phải xác định hướng đi của mình rõ ràng hơn.

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này rất thích hợp để hợp tác làm ăn với bạn, vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định hợp tác hoặc ít nhất là tạo quan hệ với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. 

 

Thổ sinh Kim, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những định hướng rất chính xác trong những tình huống khó khăn. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ nay đến đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, rộng đường thành công, kiếm tiền dễ dàng, ôm trọn may mắn

Từ nay đến đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, rộng đường thành công, kiếm tiền dễ dàng, ôm trọn may mắn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, rộng đường thành công, kiếm tiền dễ dàng, ôm trọn may mắn từ nay đến đầu tháng 5 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai

Thang Duy gây chú ý với vòng hai bất thường ở tuổi 47, làm dấy lên nghi vấn mang thai

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, vận may ùa về, 3 con giáp may túi ba gang mang đi đựng LỘC, hỷ sự vây quanh, Thần Tài đến cửa, mọi điều hanh thông

Qua đêm nay, vận may ùa về, 3 con giáp may túi ba gang mang đi đựng LỘC, hỷ sự vây quanh, Thần Tài đến cửa, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Trương Bá Chi tiết lộ góc khuất cuộc sống tuổi 46, khiến dư luận chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Sống khỏe 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến giữa tháng 5 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh vàng', tài vận hưng thịnh, tiền bạc ngập nhà, mọi điều thuận lợi

Từ nay đến giữa tháng 5 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh vàng', tài vận hưng thịnh, tiền bạc ngập nhà, mọi điều thuận lợi

Qua đêm nay, vận may ùa về, 3 con giáp may túi ba gang mang đi đựng LỘC, hỷ sự vây quanh, Thần Tài đến cửa, mọi điều hanh thông

Qua đêm nay, vận may ùa về, 3 con giáp may túi ba gang mang đi đựng LỘC, hỷ sự vây quanh, Thần Tài đến cửa, mọi điều hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào