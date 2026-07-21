Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường

Tâm sự gia đình 21/07/2026 23:00

Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược.

Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm. Năm đầu tiên, chúng tôi quyết định chưa có con vì muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son. Đến năm thứ hai, tôi muốn có con thì chồng không chịu. Anh nói đợi một hai năm nữa, để anh có chút thành công trong công việc đã.

Tôi cũng không làm khó chồng chuyện sinh con. Chỉ có một việc làm tôi phiền muộn, là chồng tôi ngày một bận rộn, không còn thời gian cho tôi. Chồng tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya, quan hệ với phụ nữ bên ngoài cũng lập lờ. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này.

Nhưng lần nào vợ chồng cãi vã, chồng tôi cũng trách móc tôi không hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ chồng tệ bạc ra ngoài làm chuyện có lỗi với vợ. Anh chưa từng hiểu cảm giác ghen tuông, lo sợ bất an của tôi. Đến một tối, chúng tôi cãi nhau to vì tôi thấy một tin nhắn lạ trong máy của anh. Trong tin nhắn, người phụ nữ kia hỏi anh tối nay có rảnh không. Cơn ghen của tôi lại cuồn cuộn. Chồng tôi nói nếu không tin tưởng anh thì ly hôn đi. Tôi trào nước mắt nhìn chồng bước ra khỏi nhà. Sau một hồi khóc lóc, tôi tìm đến nhà cô bạn thân tên Linh.

Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược. Sau đó tôi và Linh uống với nhau vài ly rượu, tôi kể hết mọi chuyện cho Linh nghe. Cô ấy khuyên tôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ ổn hơn.

Khi ngà ngà say, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Linh, dù cô ấy có chạy theo nói tôi sang ngủ phòng cho khách tôi cũng mặc kệ. Tôi nằm trên giường ngủ của Linh được một lúc thì mơ màng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ dưới gầm giường. Tôi giật mình tỉnh cả rượu, nhảy xuống giường bật đèn lên. Tôi khom lưng nhìn xuống dưới gầm giường, chết sững thấy bộ dạng của chồng mình!

Chồng tôi cởi trần, mặc chiếc quần lót nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau. Tôi mường tượng ra được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra sau khi cãi nhau với tôi, chồng tôi đến nhà Linh để âu yếm. Tôi cười đau xót, chồng và bạn thân ngoại tình mà tôi chẳng hề hay biết.

Chồng tôi chui ra khỏi gầm giường, xin tôi tha thứ. Anh ấy nói không muốn ly hôn vợ, ảnh hưởng sự nghiệp đang trên đà. Anh ấy còn nói qua lại với Linh chỉ là phút chốc chơi bời, Linh cũng không có ý định lâu dài với anh ấy.

Tôi quá đau đớn và thất vọng, đi thẳng ra khỏi nơi đó. Cảm giác bị hai người mình quý mến phản bội thật rất khổ sở. Giờ tôi phải làm sao đây?

Lần vô tình thấy mẹ chồng dậy giặt đồ lúc hừng đông, tôi tức giận muốn khóc, cất luôn số tiền định biếu bà

Lần vô tình thấy mẹ chồng dậy giặt đồ lúc hừng đông, tôi tức giận muốn khóc, cất luôn số tiền định biếu bà

Từ ngày lấy nhau, tôi thường xuyên phải nghe mẹ chồng ở quê dặn dò phải chăm sóc chồng, nấu món anh thích, làm việc nhà để chồng không đụng tay. Ngoài những việc đó ra, ông bà chưa từng hỏi thăm tôi sống thế nào, có tốt hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng

Lặng người quan sát người em dâu mang thai và sự thật khiến lòng tôi dạt dào xót xa

Lặng người quan sát người em dâu mang thai và sự thật khiến lòng tôi dạt dào xót xa