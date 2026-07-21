Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi điếng người khi thấy một thứ rơi xuống đất

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất

Tâm sự gia đình 21/07/2026 21:50

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất.

Tôi và vợ lấy nhau được hơn 2 năm, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con là vì vợ tôi chưa muốn sinh. Tôi ban đầu cũng không thúc giục vợ, vì dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng gần đây vợ tôi bất ngờ đồng ý, hào hứng lên kế hoạch có con làm tôi mừng lắm.

Tối hôm đó sau 2 tuần xa vợ vì đi công tác, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Tôi và vợ say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách. Chắc vì quá sung sức nên tấm hình cưới treo phía trên bỗng tuột xuống một bên. Vì vẫn còn một bên đinh giữ lại tấm hình cưới nên nó lơ lửng trên tường. Dù vậy, tôi cũng không có ý định dừng lại chuyện đang gần gũi cùng vợ.

Nhưng ngay sau đó có một tờ giấy bất ngờ rơi xuống đất. Vợ tôi vừa nhìn thấy thì tái mặt, vội né khỏi tôi, nhảy xuống giường giấu đi tờ giấy kia. Tôi thấy kì lạ, vì sao vợ tôi lại trông hoảng hốt như thế, còn không muốn tôi thấy. Tôi cố giằng lấy tờ giấy vợ đang giấu sau lưng. Sức của vợ tôi không thể bằng tôi, cô ấy đành phải đưa tôi xem.

Khoảnh khắc tấm hình cưới bất ngờ chao đảo tôi chết điếng khi thấy một thứ rơi xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất. Chuyện chỉ vừa xảy ra từ mấy ngày trước. Vợ tôi định giấu tôi nên giấu tờ giấy dưới tấm hình cưới, vì chỗ đó an toàn, tôi sẽ không nghi ngờ gì.

Tôi đau đầu hỏi vì sao vợ có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi? Chẳng lẽ để người ta đến siết nhà thì tôi mới được biết sao? Vợ tôi khóc lóc nói rằng vì cô ấy bị gia đình chồng khinh thường không kiếm nhiều tiền, bố mẹ lại nghèo. Cô ấy chỉ muốn thử làm ăn để chứng tỏ bản thân.

Tôi thở dài, bỏ ra khỏi phòng ngủ. Tôi thấy thất vọng, tổn thương vì vợ làm như thế. Cô ấy không tin tưởng tôi, càng không tôn trọng tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Số nợ kia quá lớn, tôi không thể tranh một lần. Tôi tuyệt vọng quá.

Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người

Phía sau chiếc chiếc khăn che mặt mỗi lần cho con bú là lý do tôi giận run người

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Vợ chê 3 triệu tiền chợ là ít, bữa cơm với bát canh loãng khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Mừng sinh nhật mẹ chồng bằng 5 triệu, nàng dâu nói thêm một câu khiến bà vội vàng trả lại

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Lặng lẽ đến gần chồng đang thất thần, người vợ chết lặng khi phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Đang hạnh phúc, chồng bất ngờ đòi ly hôn, 5 từ sau phiên tòa khiến người vợ ân hận tột cùng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Thú nhận tiếp cận bạn gái chỉ vì cược 3 triệu, chàng trai nhận cái kết không ngờ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Cưới nhau cả tháng chưa chung phòng, cô dâu trẻ sững sờ trước bí mật được giấu sau bức ảnh thờ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Cố quyến rũ chồng sau một tháng cưới, vợ trẻ bàng hoàng trước bức ảnh thờ bí ẩn

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Lần tình cờ gặp lại vợ cũ nơi bệnh viện và sự chăm chút khiến lòng tôi dạt dào nuối tiếc

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Lần lặng lẽ đứng nhìn vợ bên con riêng của tôi và khoảnh khắc lòng tôi vỡ òa xúc động

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/7/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Lần trở về sau chuyến công tác dài ngày và bí mật lặng lẽ trong góc tủ của vợ

Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường

Đêm trọ lại nhà bạn sau mâu thuẫn vợ chồng, tôi hoảng hồn nghe tiếng động lạ từ dưới gầm giường

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần lặng người chứng kiến vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng

Lần nhìn tờ hóa đơn cuối tháng và sự thật lặng người sau những giờ tan làm của chồng

Lặng người quan sát người em dâu mang thai và sự thật khiến lòng tôi dạt dào xót xa

Lặng người quan sát người em dâu mang thai và sự thật khiến lòng tôi dạt dào xót xa