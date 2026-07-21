Lặng người quan sát người em dâu mang thai và sự thật khiến lòng tôi dạt dào xót xa

Tâm sự gia đình 21/07/2026 21:20

Có lần tôi thử để bát không rửa xem bao giờ em dâu động tay tới. Kết quả là 3 ngày sau đó bát dơ vẫn ở đó, em dâu chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi thấy thế thì mắng em dâu, em ấy dùng nước mắt dọa chồng, dùng đủ lời biện minh cho mình.

Em trai tôi lấy vợ đã 2 năm, em dâu có thai 7 tháng. Tôi và em dâu không quá thân thiết, dù không quá gay gắt nhưng nhiều lúc tôi cũng không hài lòng lắm.

Em dâu đi làm được nghỉ hai ngày cuối tuần nhưng chẳng bao giờ lau dọn nhà cửa, đến cái bát cũng không rửa. Mẹ tôi cũng chẳng bắt chẹt gì, chẳng lẽ lại đợi con dâu làm rồi để nhà cửa bề bộn, chén bát dơ bẩn? Khi thấy tôi với mẹ làm thì em dâu lại đi tới nói cho có một câu: “Ôi cứ để đấy em làm cho”. Nhưng sau đó em dâu liền đi vào phòng nằm chơi điện thoại.

Có lần tôi thử để bát không rửa xem bao giờ em dâu động tay tới. Kết quả là 3 ngày sau đó bát dơ vẫn ở đó, em dâu chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi thấy thế thì mắng em dâu, em ấy dùng nước mắt dọa chồng, dùng đủ lời biện minh cho mình. Đây là điều tôi ghét nhất ở em dâu, đã lười biếng còn thích lý lẽ.

Tôi cũng đi làm như em dâu nhưng cứ về nhà là giúp mẹ dọn dẹp, nấu cơm. Em dâu thì thảnh thơi chẳng phải bận rộn gì. Cứ đến cuối tuần là em ấy lại lấy cớ về nhà mẹ ruột, cứ vậy mà đi chơi thoải mái. Còn tiệc tùng, ngày giỗ trong nhà, em dâu cũng tìm cớ để không ở nhà. Họ hàng nhà tôi chẳng mấy khi thấy được mặt em dâu cũng là vì lẽ đó.

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Ảnh minh họa: Internet

Khi biết em dâu có thai, cả nhà tôi vui mừng hào hứng. Bố mẹ tôi mong có cháu bế lắm rồi. Cũng vì thế mà mẹ tôi bắt đầu chiều chuộng con dâu. Mẹ tôi nấu đồ ăn ngon, mang lên tận phòng để em dâu dùng. Tôi thấy mà chướng mắt, có thai thôi mà, có phải là bệnh liệt giường đâu?

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bụng của em dâu có gì đó là lạ. Tôi hỏi mẹ có bao giờ được sờ bụng em dâu chưa, mẹ tôi chẳng nói gì. Tôi cứ có linh cảm em dâu đang làm chuyện giấu giếm mọi người trong nhà.

Tuần trước, em dâu bám lấy mẹ tôi cả chiều rồi thỏ thẻ nói muốn mẹ sang tên cho mảnh đất. Mẹ tôi hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói mẹ khoan làm, chưa thể tin tưởng em dâu. Mẹ tôi cũng nghĩ thế nên quyết định bao giờ em dâu sinh con, trưởng thành hơn rồi tính sau. Đương nhiên khi biết như thế, em dâu lại giở trò khóc lóc với chồng.

Hai hôm trước, tôi đi làm thì phát hiện quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Tôi lấy đồ trong phòng rồi đi ngang qua phòng em dâu đang mở hé cửa, tôi nhìn vào thì bàng hoàng sững người.

Em dâu đang ngủ trên giường, vạt áo tốc lên lộ ra cái bụng phẳng lì. Cái bầu giả nằm ngay cạnh bên em dâu khiến tôi tức muốn điên. Hóa ra em dâu giả mang bầu để được chiều chuộng, để mẹ tôi sang tên cho mảnh đất kia. Em ấy lừa dối cả nhà tôi!

Giờ tôi có nên nói với cả nhà chuyện này để đuổi cô em dâu dối trá này đi không? Nhưng em trai tôi chắc chắn biết chuyện này, vậy mà còn nghe theo vợ lừa cả nhà. Tôi phải làm sao đây?

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