Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã

Món ngon mỗi ngày 02/07/2022 13:08

Khoai lang trộn, nhào nặn và chiên giòn. Thơm nức mũi, bên trong ngọt ngọt, bên ngoài giòn giòn

KHOAI LANG KÉN

Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg khoai lang Nhật ruột vàng
  • 210-220ml nước cốt dừa
  • 100gr sữa đặc
  • 180-200gr bột bắp
  • 7-10gr mè đen
  • 150gr bột chiên giòn
  • 200ml nước lọc
  • Dầu ăn
Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gọt sạch vỏ khoai, bỏ 2 đầu. Gọt đến đâu thả vào chậu nước đến đó để khoai không bị thâm. Vớt khoai ra thái lát vừa, dày khoảng 1cm. Bỏ lên xửng hấp chín.

 

Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã - Ảnh 3

 

- Khoai chín cho ra âu rộng, nghiền nát. 

- Cho nước cốt dừa, sữa đặc vào, dùng thìa trộn đều hỗn hợp. Sau đó cho nốt bột bắp vào, dùng tay nhồi thật kỹ cho thành 1 hỗn hợp đồng nhất, mịn màng. Cho bột nghỉ khoảng 20 phút.

- Chia bột thành từng viên tròn khoảng 18-20gr rồi vo vo viên viên thành con thoi dài khoảng 5-6cm.

- Hoà tan bột chiên giòn cùng nước lọc, cho mè đen vào hoà đều cùng hỗn hợp. 

 

Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã - Ảnh 4

 

- Cho dầu ăn vào chảo, chờ sôi thì cho khoai vào chiên vàng giòn, sau đó cho ra rổ để ráo dầu

 

Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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