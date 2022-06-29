Ngâm một hũ chanh gừng mật ong óng ánh - pha nước uống buổi sáng siêu tốt!

Mật ong ngâm chanh gừng, giải độc, mát gan và siêu thanh mát, không bị gắt cổ

Chanh gừng mật ong

Nguyên liệu:

250gr mật ong

1 nhánh gừng già

1 trái chanh vàng

Cách làm:



- Chanh vàng rửa sạch, xắt lát khoảng 0,5mm.

- Gừng rửa sạch. Sau đó xắt lát mỏng/ bào sợi.

- Tiếp theo cho chanh và gừng vào hủ thuỷ tinh sạch, rót ngập mật ong vào là xong rồi.

- Ngâm qua đêm là có thể thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-mot-hu-chanh-gung-mat-ong-ong-anh-pha-nuoc-uong-buoi-sang-sieu-tot-479339.html