Ngâm một hũ chanh gừng mật ong óng ánh - pha nước uống buổi sáng siêu tốt!

Mật ong ngâm chanh gừng, giải độc, mát gan và siêu thanh mát, không bị gắt cổ
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Chanh gừng mật ong
Nguyên liệu:
- 250gr mật ong
- 1 nhánh gừng già
- 1 trái chanh vàng
Cách làm:
- Chanh vàng rửa sạch, xắt lát khoảng 0,5mm.
- Gừng rửa sạch. Sau đó xắt lát mỏng/ bào sợi.
- Tiếp theo cho chanh và gừng vào hủ thuỷ tinh sạch, rót ngập mật ong vào là xong rồi.
- Ngâm qua đêm là có thể thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ni Nguyễn