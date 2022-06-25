Su kem trà xanh vỏ giòn rụm - Lớp kem trà xanh béo ngậy, xen lẫn vị đắng thơm!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 14:20

Bánh su kem trà xanh béo giòn, hòa quyện lớp kem ngọt ngọt

GREEN TEA CREAM PUFF

Su kem trà xanh vỏ giòn rụm - Lớp kem trà xanh béo ngậy, xen lẫn vị đắng thơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần vỏ xù:

  • 90gr bơ lạt
  • 90gr đường
  • 90gr bột mì đa dụng
  • 5gr bột trà xanh 

Phần bánh su:

  • 2 quả trứng cỡ vừa 
  • 120ml nước nóng
  • 40gr bơ lạt
  • 1 xíu muối tinh
  • 75gr bột mì đa dụng

Phần matcha cream:

  • 250ml sữa tươi không đường
  • 3 lòng đỏ trứng
  • 40gr đường
  • 25gr bột mì đa dụng
  • 200ml whipping cream
  • 30gr đường

Cách làm:

  • Phần vỏ xù:

- Bơ để nhiệt độ phòng, sau đó cho bơ vào 1 cái âu và dùng phới tán nguyễn mịn, thêm đường trộn đều. Rây bột mì + bột trà xanh vào trộn đều thành 1 khối. Cán mỏng 5mm cho tủ lạnh 1 tiếng, sau đó dùng khuôn bánh quy hình tròn với đường kính tầm 4-5cm cắt thành các miếng hình tròn. Sau đó lại cất tủ lạnh.

  • Phần bánh su:

- Cho nước sôi và bơ vào 1 nồi nhỏ, bật lửa vừa đến khi vừa sôi đều lên thì tắt bếp đổ bột và muối vào đảo đều cho đến khi hỗn hợp tạo thành 1 khối không dính chảo. Sau đó đập lần lượt từng quả trứng vào hỗ hợp trộn đều.

  • Để nguội rồi cho vào túi bắt bột bắt những khối đường kính 3-4cm. Đặt phần vỏ bánh xù lên phần bánh su vừa bắt 
    - Sau đó, nướng với lò đã làm nóng 180 độ trước, nướng trong 20-25min tuỳ từng lò 
Su kem trà xanh vỏ giòn rụm - Lớp kem trà xanh béo ngậy, xen lẫn vị đắng thơm! - Ảnh 2
  • Làm nhân kem trứng matcha:

- Đập trứng vào âu rồi cho đường vào, trộn đều cho tới khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt mịn. Sau đó cho sữa tươi từ từ vào trộn đều, tiếp đến rây bột và hỗn hợp, tiếp tục trộn đều.
- Bắc bếp đun hỗn hợp trên trên lửa nhỏ, đến khi hỗn hợp lăn tăn nổi hơi thì tắt bếp, để nguội chút rồi đem cất tủ lạnh, để tủ lạnh 1 tiếng.
- Cho whipping cream vào âu và cho từ từ đường vào dùng máy đánh trứng đánh đến khi bông mịn.
Đổ hỗn hợp kem trứng trong tủ lạnh sau khi đã ủ đông vào âu kem vừa đánh, tiếp tục đánh bông đều 

  • Hoàn thiện bánh su kem:

- Cho vào túi bắt kem, đục 1 lỗ ở đáy su kem, bóp kem full vào là được

Su kem trà xanh vỏ giòn rụm - Lớp kem trà xanh béo ngậy, xen lẫn vị đắng thơm! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nguyễn Bích Thủy

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